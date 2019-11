Le candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a terminé la fin de semaine de sa campagne électorale en choisissant les deux wilayas de l’ouest du pays, à savoir Mascara et Oran. Lors de ce périple électoral, le candidat Ali Benflis a rappelé ses positions intangibles quant à un changement qui tiendra compte des nouvelles exigences telles que soulevées par la majorité du peuple algérien pour mettre un terme à la crise qui caractérise le pays en général. A ce propos, Ali Benflis a souligné dans ce sens que «je mènerai une guerre sans répit contre la corruption et les corrompus et j’élaborerai une loi garantissant la séparation de l’argent et de la politique», et d’ajouter dans le même sillage : «L’argent public est sacré et celui qui est chargé de sa gestion doit être honnête», a martelé à l’adresse des présents dans ses deux meetings populaires à Mascara et Oran. Dans un autre registre qui a trait toujours à sa campagne électorale, le candidat à la présidentielle, Ali Benflis en l’occurrence, a expliqué à ses partisans que son programme électoral donne une place de choix quant à la lutte contre la corruption et des responsables véreux qui sont impliqués dans la dilapidation de l’argent public en indiquant dans ce sens que « la création de pôles judiciaires spécialisés pour la lutte contre la corruption, au sein desquels le suivi judiciaire serait permanent et imprescriptible», a-t-il rappelé. à propos des hommes d’affaires intègres et leur attente et aspiration de s’impliquer dans la vie politique, le candidat Ali Benflis a rétorqué que «les hommes d’affaires intègres ont le droit d’exercer la politique à condition de suspendre leurs activités économiques et de présenter une déclaration de leur patrimoine qui fera l’objet d’uneenquête», et d’ajouter : «Je promulguerai une loi fixant les modalités de financement des partis politiques et des campagnes électorales, visant à assurer la séparation de l’argent et de la politique, et j’instituerai une justice indépendante, solide et forte et impitoyable avec les corrompus», a-t-il mentionné. En ce qui concerne le volet des libertés et de l’Etat de droit tel que mentionné dans son programme électoral, le candidat Benflis a souligné le cas «des procédures d’agrément des partis, en assurant des tribunes médiatiques libres pour faire entendre leurs voix, ainsi que de relancer le rôle de la société civile à l’effet de défendre les droits des citoyens», a-t-il précisé. La notion de l’Etat national a été encore une fois soulevée par Benflis en rappelant «l’impératif de défendre l’Etat national qui est aujourd’hui protégé grâce à l’adhésion du peuple algérien autour de son institution militaire qui fait face au complot qui se trame contre l’Algérie par des forces anticonstitutionnelles, en coalition avec des forces étrangères», et d’ajouter dans ce sens «la défense d’un Etat national serait par le fait d’aller vers la présidentielle qui est le seul et unique moyen pour sortir de la crise que vit le pays et qui est susceptible de conférer la légitimité aux institutions de l’Etat et d’édifier une économie sociale de marché qui libère l’économie, en tenant compte du caractère social de l’Etat algérien», a-t-il conclu.