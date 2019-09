Le président du parti Talaïe El Houriet, Ali Benflis, a appelé, hier à Alger, à saisir « l'opportunité de la présidentielle » du 12 décembre prochain pour une sortie définitive de la crise que traverse le pays. Dans une allocution prononcée lors des travaux du comité central du parti, consacrés à l'examen du dossier de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Benflis a appelé à « saisir l'opportunité de la prochaine élection présidentielle pour une sortie définitive de la crise », soulignant que ce scrutin constitue « la meilleure voie à même de concrétiser les aspirations du peuple ». Talaïe El Houriet a décidé de participer à la présidentielle pour « écarter les menaces » induites par la crise et « éviter l'effondrement de l'Etat » en vue de faire face aux défis politiques et socio-économiques et « d'opérer ainsi une rupture » avec les anciennes pratiques politiques, a-t-il soutenu. « La réunion des conditions nécessaires pour permettre au peuple d'élire, souverainement et librement, son président de la République, est à même de traduire fidèlement l'esprit des articles 7 et 8 de la Constitution revendiqués par le peuple lors des marches pacifiques », a-t-il précisé, ajoutant qu' « un éventuel échec pourrait précipiter le pays dans l'inconnu ». « La divergence autour du choix entre la présidentielle et une Assemblée constituante n'est qu'une simple divergence autour de la classification des priorités. Elle n'est qu'une question d'agenda politique et d'approche de sortie de la crise », a estimé le président de Talaïe El Houriet, indiquant que « le changement du régime politique, la transition démocratique et l'élaboration d'une nouvelle Constitution sont des objectifs devenus désormais les dénominateurs communs à tous les Algériens ».