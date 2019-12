Le dernier jour de la campagne électorale du candidat à l’élection présidentielle du 12 décembre en cours, Ali Benflis, était une démonstration populaire en choisissant la Coupole comme ultime prestation électorale et faire connaître davantage son programme.

La salle reflétait la mosaïque nationale des partisans de Benflis qui sont venus de toutes les wilayas du pays pour apporter un soutien franc et fort à celui qui veut devenir un président rassembleur et du dialogue, avec toutes les forces politiques que renferme le pays, dans la perspective de mettre un terme à la crise et les risques qui entourent l’Etat national et ses institutions comme il l’a rappelé hier, devant un parterre de participants enthousiastes et impliqués dans la dynamique de soutien à leur candidat à l’élection présidentielle.

Benflis a inauguré son meeting populaire par des maximes et des adages vernaculaires propres à notre terroir national pour expliquer «l’acquis cher de l’Etat national grâce au sacrifice suprême des martyrs de la révolution de Novembre 1954», a expliqué Benflis aux présents. Il a rappelé que les constantes nationales sont le ciment de tous les Algériens et de toutes les Algériennes en soulignant que «l’unité nationale et les valeurs du pays doivent être défendues par tous», et d’ajouter «il faut un président rassembleur de tous les Algériens autour d’un Etat national et de son unité et sa souveraineté», a insisté le candidat Ali Benflis. Ali Benflis a fait un tour d’horizon sur l’histoire de l’Algérie indépendante et sa continuité grâce à «la pérennité de l’Etat national et le patriotisme des dignes enfants de l’Algérie», a-t-il rappelé.

Dans le même sillage, Benflis a expliqué que «l’Etat national ne peut être consolidé qu’à travers la consécration de la légitimité et la souveraineté populaires», a-t-il mentionné. Le candidat a soulevé les priorités d’un changement politique en insistant sur la mise en branle «d’un programme d’urgence nationale pour relégitimer l’Etat et ses institutions». L’une des urgences, selon le candidat Benflis, est de rompre avec les «pratiques despotiques et pharaoniques qui ont transformé le pays en une pratique qui consacre le pouvoir personnel », et d’ajouter « nous étions dans une époque d’ignorance politique avec un système despotique qui s’attaquait à tous les opposants politiques et le bâillonnement et le musellement des libertés en général et la liberté d’expression en particulier». Ali Benflis assure s’il sera président, la séparation des pouvoirs et les institutions où l’Exécutif aura ses prérogatives et le Parlement sera souverain. Le candidat Benflis n’a pas ménagé le régime du président déchu qui a régenté le pays en véritable despote où la pratique politique a été bannie. Pour Benflis si «ce n’est le peuple qui s’est manifesté le 22 février, aujourd’hui le pays n’aurait pas à se réunir ni à exprimer ses aspirations et ses attentes pour le changement».