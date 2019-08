Les partis, Talaie El Hourriyète, de Ali Benflis, l’Union des forces démocratiques et sociales, de Noureddine Bahbouh et le Front El Moustakbel de Belaïd Abdeslam, sont les premières formations politiques de l’opposition à avoir émis le vœu de prendre part au dialogue initié par l’Instance nationale de dialogue et de médiation. L’apport de ces trois formations politiques est appréciable en soi, en ce sens que deux d’entre elles ont présenté des candidats à la présidentielle d’avril dernier. Bien que les leaders de ces partis insistent sur les préalables à satisfaire, il reste que l’accord donné au panel contribue à lancer le dialogue sur des bases sérieuses, au motif que les commentaires que feront Benflis, Bahbouh et Belaïd, viendront conforter le processus et, pourquoi pas ancrer l’idée du dialogue au sein du Mouvement populaire. Bien qu’il soit encore trop tôt pour apprécier le poids de cette participation, il demeure certain que le panel a véritablement marqué des points. En plus de ce développement, il y a lieu de noter le lancement, hier, de discussions avec les professionnels, les associations de la société civile. L’Instance espère que ces contacts permettront d’avancer concrètement dans la structuration définitive de l’Instance nationale de dialogue et de médiation.