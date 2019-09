Le président de Talaïe El Hourriyet, Ali Benflis, est officiellement candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain. Le comité central de son parti, qui a entériné cette décision, lui a donné son blanc-seing à l’issue des travaux de sa septième session ordinaire du comité central, tenue ce jeudi à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger (Eshra). A l’occasion de son point de presse, l’ex-chef du gouvernement a comparé la candidature de Abdelmadjid Tebboune à «un 5e mandat sans Bouteflika», qui corrompra le scrutin prochain». «Personnellement, je suis prêt à prendre ma responsabilité. Mon engagement politique au service de mon pays me commande de contribuer à la sortie de crise, de défendre l’Etat national…», a-t-il déclaré à l’ouverture des travaux de la session du CC. «L’objectivité nous oblige de reconnaître, qu’aujourd’hui, avec la création de l’Autorité nationale indépendante électorale et les amendements apportés à la législation électorale, (…), les conditions que nous avons posées aux plans institutionnel, légal et procédural de l’élection présidentielle ont été globalement satisfaites et garantissent, globalement, au peuple algérien, la libre expression de sa volonté…», a-t-il justifié.

« Le cadre du scrutin présidentiel étant mis en place, il reste, toutefois, à réunir les conditions politiques et à créer un environnement politique serein et apaisé, pour convaincre le citoyen de se rendre aux urnes et enregistrer une participation électorale qui investit le président élu, de la légitimité…», a-t-il enchaîné.

Il s’agit, notamment «des mesures identifiées dans la plate-forme de Aïn Benian…», a-t-il dit.. Dans ce contexte, il a soutenu que «le départ du gouvernement actuel(…), et son remplacement par un gouvernement de compétences est à cet égard, une revendication unanime, autant de la révolution démocratique que de l’opposition politique».

Sur un autre plan, il a indiqué : «Notre option pour l’élection présidentielle n’est pas un ralliement intéressé ou obligé à une quelconque feuille de route par calcul politique…». «J’ai l’intime conviction, (…) que l’élection présidentielle est la voie la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays aux plans politique, sécuritaire, économique et social. C’est la voie la plus réaliste. La voie salutaire», a-t-il réitéré. Pour autant, il n’entend pas clore le débat politique. «Le changement de régime politique, la transition démocratique et l’impératif d’une nouvelle Constitution de la République (…) sont devenus le dénominateur commun à toutes les Algériennes et à tous les Algériens», a-t-il indiqué. «Aujourd’hui, les têtes des forces extraconstitutionnelles, les principaux exécutants du programme virtuel du président et les figures emblématiques de la clientèle du régime ont été neutralisés grâce à l’accompagnement des revendications de la révolution démocratique pacifique par l’état-major de l’Armée nationale populaire», a-t-il estimé. «Cela veut-il dire que ce régime politique a été totalement démantelé ?», s’est-il demandé. «Certainement pas. Ce n’est que la partie visible de l’iceberg qui a été touchée. Les tentacules de la pieuvre ont investi toutes les sphères du pouvoir, de la haute administration et de la société», a-t-il répondu.

Pour Benflis, «sortir le pays d’une crise particulièrement grave avec de dangereuses répercussions qu’il ne peut indéfiniment supporter et absorber, sans compter les risques de dérapage que charrie la prolongation de la crise», sont les enjeux de ce scrutin. «L’effervescence et la dangereuse polarisation qui caractérisent la scène politique à l’approche de l’échéance électorale présidentielle nous commandent de la prudence, de la maîtrise de soi, pour ne pas nous laisser entraîner dans des débats marginaux qui nous dévient de nos objectifs», a-t-il souligné.