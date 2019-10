Le président de Talaïe El Hourriyet, candidat à la candidature pour la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, a installé, hier, son staff pour la campagne électorale. Dans un communiqué rendu public, il est ainsi annoncé l’installation de cinq directeurs de campagne et de deux porte-paroles. En premier, il y a le docteur Abderrahmane Kherbouche qui a déjà été représentant à Tlemcen du candidat Benflis en 2014. Il a été nommé au poste de directeur de campagne chargé des relations avec la société civile. Le docteur Mohamed Slim Guellala a, quant à lui, été chargé des relations avec le monde académique. La direction de la communication est revenue à Chakib Ismaïl Kouidri alors que Youcef Ben Aïcha sera chargé de la mobilisation et de l’organique. Les relations avec les syndicats ont échu à Malik Bentoumi. Enfin, Abdennour Ziam et Mouloud Hachelaf ont été désignés comme porte-paroles du candidat Benflis, lors de sa campagne électorale.