Le président du parti Talaie El Hourriyet , Ali Benflis, a réitéré sa « profonde conviction » que la tenue de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais reste « la voie la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays » sur tous les plans. « En mon âme et conscience, je suis intimement convaincu que la voie de la présidentielle est la voie la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays politiquement, sécuritairement, économiquement et socialement », a-t-il affirmé dans un entretien accordé au quotidien Le Soir d'Algérie. L'ancien chef du gouvernement a estimé, à ce titre, que la réédition du scénario de l’annulation du scrutin présidentiel du 4 juillet dernier est « aisément évitable ». « Il s’agit simplement, au moyen d’un dialogue national apaisé, confiant et crédible, de réunir toutes ces conditions dont la teneur est désormais notoirement connue au plan politique comme aux plans institutionnel et légal », a-t-il préconisé. Ali Benflis a réfuté, dans ce contexte, les allégations sur l'existence d'un deal entre lui et l'état-major de l'armée, soulignant qu'il « n'est pas un rallié tardif à l’option de la présidentielle et qu'il en a été l'un des précurseurs ». « Mon option pour la présidentielle ne se base pas sur un calcul, elle part d’une conviction profonde », a-t-il ajouté. Soulignant la nécessité de trouver une solution durable et définitive à la crise actuelle, Ali Benflis a mis l'accent sur l'importance de « donner sa chance au dialogue national ». « Il ne faut pas se cacher la vérité et admettre que l’échec du dialogue national ferait véritablement entrer le pays en territoire inconnu et l’exposer à des dangers redoutables », a-t-il averti.