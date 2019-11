La fin de la semaine a vu le déplacement du candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis, à Tiaret et Biskra dans le cadre de sa campagne électorale. Le cinquième jour de la campagne a été réservé à l’Education nationale, la refonte de l’Economie nationale et la rupture avec les pratiques de l’ancien système.

Ali Benflis a désigné le système du président déchu comme premier responsable de la crise politique et institutionnelle que traverse l’Algérie. Le népotisme, le despotisme et la corruption ont été les caractéristiques selon le candidat Benflis du système du président déchu qui a cassé tous les ressorts de la société et de l’Etat.

Dans ce sens, le candidat Ali Benflis a souligné ainsi sa démarche « Je suis favorable à une rupture avec les anciennes pratiques nuisibles aux institutions de l’Etat, à condition de consacrer la bonne gouvernance dans la gestion et définir les prérogatives des différentes instances », et d’ajouter : « Les anciennes méthodes de gestion ont consacré le népotisme et la centralisation des décisions. Je promets l’activation du rôle des entreprises économiques en matière de recrutement et d’emploi, à travers l’établissement d’un climat d’affaires favorable à l’investissement et la relance du marché du travail », a-t-il argué. Benflis a soulevé dans ses deux meetings populaires respectifs la nécessité d’engager des réformes profondes et une modernisation du système éducatif pour l’arrimer aux nouvelles exigences de la pédagogie et de la dispense du savoir de par le monde et les avancées prodigieuses qu’il connaît. A ce propos, Benflis a indiqué qu’il faut «procéder à la réforme du système éducatif à travers sa modernisation, son développement et sa numérisation, tout en réhabilitant la famille éducative et élargir l’enseignement préparatoire, d’ajouter une année d’étude à cette phase d’enseignement, d’éliminer le phénomène de surcharge des classes, de moderniser l’enseignement secondaire, d’évaluer l’expérience du LMD dans l’enseignement supérieur et veiller à le développer en impliquant les spécialistes », a souligné le candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis. Le dossier de la santé publique était présent dans les deux meetings populaires qui ont été animés par Benflis. Il a rappelé à ce propos que « revoir la distribution des centres hospitaliers et des médecins et d’étudier le dossier du service civil, à travers l’ouverture du débat avec les praticiens de la santé », et d’ajouter « les compétences algériennes établies à l’étranger ont le droit d’accéder aux postes de responsabilité ».

Revenant sur la question de ceux qui veulent boycotter l’élection et ne pas participer à cet événement présidentiel, Benflis a souligné en la matière que « ces derniers ont le droit de boycotter l’élection, mais doivent aussi respecter l’opinion de l’Autre. Il faut qu’ils croient en l’opinion de l’Autre et l’admette sans exclusive ou fermeture de portes », a-t-il martelé.