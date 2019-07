«Nous n’avons jamais été aussi proches d’une solution, que ces derniers jours», a affirmé, hier, à Alger, le président du parti Talaie El Hourriyete, Ali Benflis. Visiblement très optimiste quant à l’ouverture d’un dialogue inclusif, dans les tout prochains jours, il a mis en avant les points de convergence entre les discours de l’Etat et celui de l’opposition. Affichant un soutien sans réserve à l’initiative du Forum civil pour le changement qui avait proposé une liste de 13 personnalités susceptibles de conduire le dialogue, Ali Benflis a, dans le même temps, défendu Abderahmane Arar contre les attaques que ce dernier a subies à la suite de son initiative. L’ancien chef du gouvernement a, à ce propos, critiqué l’attitude qui consiste à détruire toute initiative et souligné son accord quant aux noms qui figurent sur la liste de Arar.

La récente sortie de Ahmed Taleb Ibrahimi renforce la conviction de Benflis par rapport à l’évolution très positive de la situation, jusqu’à être très proche de la solution.

Le ton mesuré et les préalables posés par l’ancien ministre des Affaires étrangères ont conforté Benflis qui estime qu’ «avec les conditions de succès du dialogue énumérées par M. Ahmed Taleb Ibrahimi, le seul garant de sa réussite est l’attachement du peuple à ses revendications».

L’optimisme de Benflis vient donc de l’engagement d’une personnalité de la stature de Ahmed Taleb Ibrahimi, mais aussi de l’offre du président de l’Etat et de la réactivité de ce dernier vis-à-vis de la liste de Arar.

En affichant sa disponibilité, même sous condition, Ibrahimi apporte la caution qu’il fallait au processus du dialogue que cherche à mettre en place Abdelkader Bensalah, dont la garantie de ne pas se mêler du dialogue, ni de l’organisation du scrutin présidentiel, tranquillise Benflis sur la régularité du processus.

Cela étant, l’ancien chef du gouvernement n’entend pas accorder un blanc-seing aux tenants actuels du pouvoir et maintient, à l’image d’ailleurs de l’ensemble des acteurs politiques de l’opposition, sa demande de mesures d’apaisement effectives, pour permettre au dialogue de s’amorcer dans les meilleures conditions possibles. Mais il se fait plus souple sur la question des «symboles de l’ancien régime», puisqu’il n’évoque pas le départ de Bensalah comme préalable à l’ouverture de pourparlers et admet même que les membres du panel soient nommés par le président de l’Etat. Cette «concession» qu’attendaient la Présidence et le commandement de l’ANP, justifie l’optimisme de Benflis, puisque sur le reste tout le monde semble d’accord et regarde dans la même direction, à savoir l’entame du fameux dialogue et la mise en place des mécanismes juridiques nécessaires pour une présidentielle transparente. Il reste cependant, à connaître la liste des personnalités qu’on annonce pour les tout prochains jours.