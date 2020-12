L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a comparu, hier, devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed, d'Alger. De sources sûres, l'ex- ministre de l'Education nationale a été convoquée en qualité de témoin par le juge d'instruction de la 2ème chambre du pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique. Selon plusieurs sites électroniques, Nouria Benghebrit aurait été entendue dans des affaires de corruption pendant la période où elle était à la tête du ministère de l'Éducation nationale. D'autres ont fait état d'une convocation dans le cadre de l'affaire d'une ancienne cadre du ministère, limogée en 2019. Cette dernière serait poursuivie pour des faits liés à des emplois fictifs et mauvaise gestion. Mais il ne s'agit là que de ouï-dire et le motif de la comparution de celle qui fut l'ancienne directrice du Centre de recherches en anthropologie sociale et culturelle d'Oran, puis ministre de l'Education nationale entre 2014 et 2019, reste inconnue pour l'heure.