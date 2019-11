Pour ce neuvième jour de campagne en vue de l’élection du 12 décembre prochain, le candidat qui se présente sous les couleurs du mouvement El –Bina El Watani, Abdelkader Bengrina, se rend dans l’est du pays, notamment à Bouira et M’sila.

Depuis l’annonce de sa candidature, Bengrina se veut être un candidat qui vit avec son temps, puisque sur sa page facebook, on peut suivre l’ensemble de sa campagne pas à pas.

D’ailleurs, le candidat qui se veut aussi celui du Hirak n’hésite pas à se mettre en scène, non seulement pour montrer sa popularité auprès de ses électeurs, mais aussi ses débats avec ses détracteurs. En effet, depuis le début de la course à la magistrature suprême du pays, Bengrina affirme que la démocratie se construit par « des avis multiples ». Pour les incidents qui se sont produits, hier matin dans la ville de Lakhdaria, wilaya de Bouira où des habitants de la ville ont voulu empêcher le déroulement de son meeting, Bengrina ne se décourage pas, il rejoint la foule et engage un débat avec ces jeunes qui voient en cette élection la continuité du régime de Bouteflika. C’est du moins ce que nous pouvons voir sur ses réseaux sociaux.

Cela dit , depuis le début de la campagne, le candidat qui surprend par son audace et ses déclarations, tient a démentir toute rumeur sur «l’avertissement» que lui aurait adressé l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), afin de le rappeler à l’ordre et le sommer de s’en tenir a la Charte d’éthique des pratiques électorales signée par les candidats, affirmant que ce ne sont que des tentatives de manipulations de l’opinion publique, dont le but est «d’entraver» la démarche de Bengrina. «La campagne électorale est en plein bouillonnement et les rumeurs lancées à l’encontre du candidat Abdelkader Bengrina, nous poussent à notre tour, à lancer un avertissement à cet individu qui essaie de l’entraver, nous appelons l’ensemble des médias à être prudent avec le flux d’informations qui circule…» pouvons-nous lire.

En ce qui concerne, la rencontre du candidat avec la délégation d’ambassadeurs dont les drapeaux portent les couleurs du Pays-Bas, de la Belgique et de l’Allemagne, elle s’est déroulée dans la plus grande sérénité nous informe Saïd Nfissi, directeur de campagne de Bengrina.