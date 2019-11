Depuis le lancement de la campagne électorale, Abdelkader Bengrina se montre offensif. Dans le collimateur du candidat : ses concurrents, les réfractaires et opposants à l’élection du 12 décembre prochain. Pour son 5ème jour de campagne présidentielle Bengrina a choisi de se rendre dans la région de l’Oranie. Une visite qui prend très vite des airs de règlement de comptes. En effet, c’est lors de son meeting, jeudi dernier, à Taret que Bengrina a affirmé qu’un de ses concurrents à reçu la somme de 500.000 dollars, de la part d’un homme d’affaires proche d’un ancien ministre du gouvernement Bouteflika. «Certains dont je préfère ne pas citer les noms, puisque pour le moment je ne veux nullement être attaqué pour diffamation. Ont était à la tête de portefeuille ministériel important. Et durant toutes ces années, ils ont dilapidé nos richesses. Ils en ont fait profiter leurs amis, et quand le moment est venu d’aller devant la justice pour répondre de leurs actes, ils ont fait croire à l’opinion publique et à la justice ne plus être capable de discernement, et aujourd’hui cette même personne fait profiter un des candidats à l’élection de 500.000 dollars de la part d’un homme d’affaire» a déclaré le candidat qui, implicitement, affirme ne pas vouloir ouvrir de faux débats lors de cette campagne, pis encore, être poursuivi pour diffamation. Avant d’ajouter, que le même candidat, a même caché le montant de ses avoirs financiers à l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). «Ce même candidat avec la complicité du même ministre, a mis les actions de ces entreprises sur le nom de sa femme, et a triché avec l’Anie.»

Lors de la même rencontre, Bengrina garantit son «soutien» inconditionnel à la presse nationale. Et affirme que «tout candidat qui ne fait pas de même, ne peut prétendre consacrer la démocratie une fois au pouvoir».

Il profite également de cette occasion pour rappeler que les Etats «coloniaux» comme la France ou l’Espagne sont des alliés de la Issaba. «les Etats comme la France ou l’Espagne sont des alliés privilégiés de la Issaba, durant des années elle a défendu leurs intérêts. Sinon comment expliquez-vous que les enfants des membres de la Issaba emprisonnée sont pour la plupart réfugiés dans ces pays-là».

Dans le même sillage, la veille à Relizane, Bengrina accusait les partisans de la période de transition d’être à «la solde des résidus du pouvoir de Bouteflika et de leurs alliés étrangers», et affirmait que «les alliés de la Issaba qui étaient à bord des chars dans les années 1990, sont les mêmes qui avaient planifié de prolonger le mandat de Abdelaziz Bouteflika, qui s’attaquent aujourd’hui à ceux qui croient que l’élection est la seule solution pour sortir de la crise». Il réaffirme ne pas être contre la pluralité des idées au sein même du peuple. A ce propos il rappelle : «Les Algériens ont le droit d’avoir des idées différentes, mais les alliés de la Issaba, n’ont pas le droit de surfer sur le Hirak, et toucher à la stabilité du pays».