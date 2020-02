Se penchant sur plusieurs questions brûlantes du moment, le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a lancé ce vendredi, un message à l’adresse du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le but d’obtenir des éclairages sur les dangers qui guettent l’Algerie, «nos souhaiterons avoir du président de la République, des explications sur les dangers qui menacent la sécurité et la stabilité du pays». Faisant allusion, au «plan de paix» de Trump, le président d’El Bina, a tenu à exprimer tout son soutien à la diplomatie algérienne, dans sa position contre cette initiative américaine.

Dans ce sens, Abdelkader Bengrina estime que «le plan annoncé par le président américain, tend à faire d’El Qods, une ville israélienne, et construire une nouvelle Palestine avec la contribution des Américains, des Etats de l’Union européenne». Regrettant que la plupart des pays occidentaux soient pour cette initiative, Bengrina estime que «cette proposition du président américain, ne vise qu’à fuir les poursuites judiciaires et à protéger son ami Netanyahu des mêmes poursuites».

Par ailleurs, sur le plan interne, Abdelkader Bengrina s’est exprimé sur la célébration du 1er anniversaire de la contestation populaire du 22 février, en insistant sur l’importance de «faire de cette date, un point de départ pour la nouvelle Algérie. J’appelle à cet effet, la société civile, les partis, et toutes les autorités à participer avec le peuple, à acter définitivement, la fin de l’ère de la 3aissaba et la naissance de la nouvelle république». Et d’ajouter « que la célébration de cet anniversaire soit dédié à la cause palestinienne, et nous espérons voir le vendredi 21 février, flotter côte à côte, les drapeaux algérien et palestinien». Fort de son score à la présidentielle, avec une deuxième position et un taux de 17, 38% des suffrages, le mouvement El Bina a été parmi les premiers à saluer l’orientation du président de la République, dès son investiture, insistant sur «l’impérative protection de la souveraineté nationale et du projet de novembre et consolider les constantes et valeurs nationales et concrétiser les aspirations du peuple». Ceci étant, les observateurs de la scène politique, n’ont pas manqué de relever, que n’ayant pas bénéficié d’un portefeuille ministériel, Bengrina semble entamer une stratégie de positionnement pour les prochaines législatives. D’autant plus que l’éventualité qu’elles soient anticipées, comme cela été évoqué par le président de la République, lors des consultations récentes. Il va sans dire, cependant, pour les observateurs, que ces tentatives de repositionnement soient de bonne guerre, notamment pour le mouvement El Bina qui ambitionne de valoriser les résultats de son parcours électoral et les mettre à contribution dans la prochaine échéance, d’autant plus qu’il n’est pas exclu de le voir rafler un grand nombre de sièges à l’APN.