Pour son onzième jour de campagne électorale, Abdelkader Bengrina, s’est rendu dans la willaya de Médéa, où il s’est exprimé sur des sujets qui brûle l’actualité. Il affiche ses désaccords avec Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat , et Noureddine Bedoui premier ministre. En affirmant que la création de nouvelles wilayas n’est pas du ressort de l’actuel gouvernement. En effet, mardi, à la suite d’un conseil des ministres il a été annoncé un nouveau découpage administratif , mais il semble que celui-ci n’est pas du goût de Bengrina. « Créer des wilayas est du ressort du prochain président de la République, et non du gouvernement de gestion des affaires courantes. Ce ne sont pas vos prérogatives messieurs Bensalah et Bedoui ! » a-t-il regretté. Dans sa lancé Bengrina se demande si cette décision n’était en réalité qu’ « subterfuge » pour la promotion de certains walis délégués « désignés » par la Issaba. Autre sujet d’actualité auquel s’attaque le prétendant à la magistrature suprême du pays, « les détenus d’opinion ». D’ailleurs, il a promis, s’il est élu président de la République, de libérer le moudjahid Lakhdar Bouregaâ en détention provisoire depuis le mois de juin dernier à la prison d’El Harrach ainsi que les jeunes détenus du Hirak. En effet , c’est dans la ville d’origine de ce dernier que le candidat du mouvement El –Bina El Watani a certifié : « Le moudjahid Bouregâa est un héros qui symbolise la lutte de la nation algérienne » avant d’ajouter : « Je ne me mêle pas des décisions judiciaires, mais il y a des jeunes lésés qui doivent être libérés, l’État qui a fait preuve de compassion envers les terroristes, doit aussi faire preuve de compassion envers ses citoyens ».

S’exprimant sur le déroulement de la campagne, Bengrina déplore le « favoritisme » de certaines administrations, en faveur de certains candidats. Mais refuse de donner plus de détails sur cette administration ni sur les candidats favorisés. « Certaines administrations, ont donné des instructions pour favoriser et faire la promotion d’un candidat, à Baraki a (Alger) et Chlef » a-t-il affirmé. Sans donner plus de précisions, Bengrina a annoncé qu’il en ferait part au général de corps d’armée, si ces agissements ne cessaient pas. « S’ils ne s’arrêtent pas, dans les plus brefs délais, je vais envoyer une lettre au chef d’état-major de l’armée nationale populaire », avant d’ajouter «je vais lui adresser une lettre dans la quelle je vais lui dire « Monsieur le général de corps d’armée, il y a des institutions qui ont donné des instructions hier pour favoriser un candidat dans les wilayas que j’ai mentionnées. »