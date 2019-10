Sans donner de chiffres sur le nombre de formulaires de signatures rassemblés, ni de données exactes sur l'état d'avancement de cette opération, Bengrina a déclaré que son parti est «omniprésent sur le terrain. Nous sillonnons chaque semaine une wilaya pour nous rapprocher de nos concitoyens, dans le but de leur expliquer notre vision, nos objectifs et priorités pour le changement».

Mieux encore, ce dirigeant a tenu à souligner que jusqu'à présent, le «MBW et un deuxième parti (allusion faite à Talaie El Hourriyet de Ali Benflis), prennent une relative longueur d'avance sur le reste des partis, ainsi que sur les candidats indépendants dans la collecte des signatures et les préparatifs en général».

Il n'a pas manqué, sur ce point précis, de fustiger l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) quant à la difficulté rencontrée au niveau des Assemblées populaires communales, pour la légalisation des formulaires de signature.

A la question relative à un éventuel rapprochement entre le MBW et les autres partis du même courant politique - islamiste - à l'exemple du Mouvement de la société pour la paix et le Front de la justice et du développement qui ne présentent pas de candidats, mais ne rejettent pas totalement l'élection, Bengrina a fait savoir que son mouvement a, jusque-là, «fait cavalier seul et il continue sur sa lancée, et qu'il n'y a, à ce jour, aucun contact avec ces partis.

Le rapprochement n'est pas exclu, toutefois, non seulement avec les acteurs de la mouvance islamiste, mais aussi avec ceux des différents courants politiques, ainsi qu'avec toute autre formation ou organisation et ce, dans le sens de soutenir sa candidature», a-t-il précisé.

Le président du MBW a, par ailleurs, promis de rendre public, dès aujourd'hui son programme électoral, dont l'objectif suprême est de «bâtir une Algérie nouvelle fondée sur la justice, l'égalité et surtout l'espoir pour les jeunes. Une Algérie où il n'y aura plus de légitimité révolutionnaire, mais plutôt celle de la génération post-indépendance», a-t-il ajouté.

Le conférencier a saisi cette occasion pour lancer un appel au peuple algérien, en l'invitant à «s'allier avec l'institution militaire pour faire barrage à toute tentative de fraude et surtout d'oeuvrer dans le sens de faire réussir la prochaine échéance électorale qui devrait élire un président légitime».

Enfin, il a pris le soin de rappeler que le choix de la date du 5 octobre n'est pas fortuit. Ce jour-là est doublement symbolique. En 1988 on y a vécu la révolte qui a mis fin au parti unique et a permis l'avènement du multipartisme. En 2019 on vit une autre révolte qui met fin au rêve du cinquième mandat et offre la possibilité du changement.

Il y a lieu de relever, qu'à ce stade, le mouvement el Bina el Watani n'arrive tout de même pas à rassembler les formations politiques et leurs bases militantes au sein même de sa propre famille, à savoir le courant islamiste.

Ainsi, faire cavalier seul dans une course vers la magistrature suprême s'avère, d'ores et déjà, un objectif pas facile à atteindre, d'autant plus que les intentions battent leur plein avec plus de 120 candidats déclarés jusque-là, dont des noms qui reviennent de plus en plus dans les pronostics.

Ce parti pourrait peut-être peser, selon les spécialistes en politiques, sur le choix du nouveau président en cas de deuxième tour. Ce serait par le biais d'un soutien, qui lui servirait de plus de présence et participation politique au sein des institutions élues.