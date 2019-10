Le bal des dépôts de dossiers de candidatures se poursuit au niveau du siège de l’Autorité nationale indépendante des élections. Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina, a été le deuxième candidat à déposer son dossier, jeudi dernier, en tenant à préciser avec force, lors de la conférence de presse qu’il a tenue suite à ce dépôt, que « cette élection représente le couronnement de la mobilisation du peuple pour le changement, et l’occasion ultime pour la concrétisation de ses ambitions ». Dans ce sens, Bengrina est longuement revenu sur l’importance de rétablir la confiance entre le peuple et l’Etat, comme condition sine qua non, pour la réussite de cette échéance électorale « le Hirak a redonné confiance aux Algériens. Il a réussi à faire tomber les corrompus qui ont voulu détruire le pays et le mettre dans le chaos. Désormais, nous avons des acquis dont le plus important, est le poids du peuple comme acteur politique à part entière. Ce sont des encouragements et des gages de confiance qui permettront aux citoyens d’accomplir leur devoir ».

Par ailleurs, le président du Mouvement El Bina a indiqué que son programme est essentiellement basé sur les préoccupations des Algériens « notre programme se présente comme un contrat avec les citoyens et comporte les solutions aux grands problèmes du pays, tant sur le plan politique, économique que social. Ceci étant, nous sommes conscients que les revendications du Hirak sont légitimes et nous veillerons à leur concrétisation. Comme nous nous dresserons comme un mur infranchissable contre la corruption, sous toutes ses formes ». Et d’ajouter : « Pour cela, je suis élu président, je serai au service du peuple, et je continuerai à vivre parmi eux, et avec eux. Je serais à l’écoute de tous les Algériens. »

Concernant la campagne électorale, Bengrina a émis le souhait d’être confronté à ses adversaires, lors de face-à-face télévisés et leur donne rendez-vous sur les plateaux de télévision, afin d’insufler à cette campagne électorale, toute la transparence et la crédibilité nécessaires pour convaincre les Algériens d’aller voter en masse et de faire de ce rendez-vous électoral, le premier pas vers une sortie de crise. A cet effet, le président du Mouvement El Bina a tenu à saluer le travail et l’accompagnement de l’Anie, dans cette phase préparatoire, et l’appelle à poursuivre ses efforts lors de cette campagne électorale. A ce titre, Bengrina a émis le souhait de voir l’institution militaire poursuivre son accompagnement et son soutien à l’organisation de l’élection présidentielle, et maintenir son rôle de protecteur et de garant de la crédibilité de ce rendez- vous électoral.

Ceci étant, à J- 24 heures de la date limite des dépôts de candidatures, il semblerait que les grosses pointures ont opté pour un dépôt de dernière heure, du fait que les candidats Benflis , Tebboune, Belaïd, Benaâmane, et Bakhlili auraient pris rendez vous pour ce samedi 26 octobre.

Sur ce rythme de dépôts de dossiers, les observateurs relèvent le fait, que sur les 147 candidats, l’Anie n’a enregistré que deux dépôts, sur sept demandes de rendez-vous, ce qui renseigne sur un nombre réduit de candidats qui vont bénéficier de l’aval de l’Anie pour la candidature à la magistrature suprême. Ils prévoient l’émergence d’une dizaine de candidats pour cette élection, et s’interrogent essentiellement sur la teneur des programmes qui vont être présentés aux Algériens durant la campagne électorale et de leurs capacités à convaincre les citoyens de l’importance du scrutin du 12 décembre prochain.