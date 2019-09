Les députés ont rejeté la motion portant levée de l’immunité parlementaire de Smaïl Benhamadi. Le parquet d’Alger, qui a fait cette demande auprès du bureau de l’Assemblée nationale populaire, devra donc attendre la fin de l’actuelle législature ou la dissolution de l’Assemblée pour convoquer le député RND. Ce dernier a obtenu 156 voix en sa faveur, 131 députés ont opté pour la levée de l’immunité, tandis que 45 ont préféré s’abstenir. Sept bulletins nuls ont également été recensés. Une simple opération de calcul permet de constater que Benhamadi obtient un précieux sursis qui le met hors d’atteinte de la justice, jusqu’à la fin ou l’interruption de son mandat en cas de dissolution de l’APN. Sachant qu’on voit mal l’institution législative remplacée dans les prochains mois, le député peut faire jouer son immunité, jusqu’après l’élection présidentielle. Outre le bénéfice du parapluie parlementaire, Smaïl Benhamadi passe pour un cas unique en son genre, puisque c’est bien la première fois que les députés votent pour défendre l’un des leurs. On peut supposer qu’il ait bénéficié de la solidarité de son groupe parlementaire plus quelques députés indépendants. Mais l’important dans cette «levée de boucliers» des élus de la nation, tient dans son caractère inédit, d’autant que ce qu’on reproche au parlementaire n’a rien à voir avec ses activités politiques. On est, de fait, en droit, de se poser la question, sur l’origine de cette solidarité exprimée contre toute attente. Est-ce le RND qui «s’organise» et fait corps pour défendre les siens, ou cela relève-t-il, d’un travail de persuasion que Benhamadi et ces camarades ont accompli auprès de leurs collègues de l’Assemblée? Il est difficile de répondre à cette question, mais l’attitude, hier, des élus de la nation devant une demande de l’institution judiciaire peut amener à penser que certaines lignes sont peut-être en train de bouger.