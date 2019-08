Nominations et fin de fonctions de plusieurs responsables au ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a nommé, lundi, Merzak Gharnaout au poste de secrétaire général du ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, en remplacement de Mohamed Kheyat, dont il a été mis fin aux fonctions, indique un communiqué de la présidence de la République.

Il a été procédé au même ministère à la nomination de:

- Mohamed Charaf Eddine Boudiaf en qualité de directeur général de l'emploi et de l'insertion.

- Mahieddine Ouagnouni en qualité de directeur général de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC).

- Abdelkader Djaber en qualité de directeur général de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM).

- Mohamed Mouidi en qualité de directeur général de l'Office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH).

- Rachid Letaoui en qualité de directeur général de l'Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (OPREBATPH).

Il a été mis fin aux fonctions de:

- Mohamed Zidi en qualité de directeur général de l'emploi et de l'insertion, mis à la retraite à sa demande.

-Mohamed Hamoudi en qualité de directeur général de la CNAC.

-Ahmed Redha Zegadi en qualité de directeur général par intérim de l'ANEM.

-Fayçal Ouagnouni en sa qualité de directeur général de l'ONAAPH.