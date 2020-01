Un communiqué de la présidence de la République, rendu public, hier, fait état de la volonté de l’ancien président de l’Etat et président du Sénat de «sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation», rapporte le communiqué. Cette missive qui porte le sceau d’une démission de Abdelkader Bensalah de toute fonction et sa résolution de prendre sa retraite politique, intervient dans un contexte apaisé, très différent des circonstances qui ont conduit Abdelkader Bensalah à l’intérim de la présidence de l’Etat. L’homme qui ne s’attendait certainement pas à jouer pareil rôle après une très longue carrière dans les arcanes du pouvoir, s’est retrouvé «nez à nez» avec un peuple très remonté contre tout ce qui vient de l’Etat et décidé à ne pas le laisser gérer « tranquillement » la transition telle que prévue par la Constitution. Succédant à un président démissionnaire après plusieurs semaines de gigantesques manifestations populaires, Abdelkader Bensalah est, disons-le arrivé au pire moment, pour n’importe quel second personnage de l’Etat. Le président sortant n’était pas décédé, mais poussé à la porte. Il va de soi que son remplaçant, même momentanément, n’allait pas être accueilli avec des fleurs. Au 4 avril au soir, le président de l’Etat s’adresse aux Algériens. Dans son discours, il refuse de s’écarter de la Constitution et annonce une présidentielle pour le 4 juillet. Les Algériens ne l’ont pas entendu de la même oreille. Ils ont fait plus que d’ignorer les termes de la Constitution, ils ont fait en sorte à ce que le rendez-vous avec les urnes n’ait pas lieu à la date fixée par la loi fondamentale. Dans l’intervalle, l’homme s’est vu conspué par la foule qui réclamait son départ. Les manifestations se suivaient et Bensalah était devenu aux yeux de certains, comme l’entrave à la sortie de crise. Le président encaissait les critiques des politiques sans broncher. Au point où des rumeurs sur son état de santé s’étaient propagées. Pour les dissiper, Bensalah recevait Bedoui en audience pour évoquer la situation du pays.

Jusqu’au 8 juillet, date de la fin constitutionnelle de son mandat, Bensalah s’est vu accorder une rallonge par le Conseil constitutionnel. Quelques jours avant, il s’est adressé aux Algériens pour leur proposer un dialogue, avec à la clé une Autorité nationale indépendante des élections. Le processus lancé a débouché sur la convocation du corps électoral pour le 12 décembre dernier. Le pari n’était pas gagné d’avance, mais les garanties et l’adhésion de pas mal d’acteurs politiques et une bonne partie de l’opinion nationale à la nécessité de la présidentielle ont donné du répit au président de l’Etat, dont le nom n’était plus cité dans les marches avec l’insistance d’avant. Mais jusqu’à la veille de la tenue de l’élection présidentielle, Abdelkader Bensalah était resté stoïque. Il n’a jamais perdu son sang-froid, pas un mot de travers. Il était critiqué pour cette posture neutre, mais au final, les Algériens ont compris que cette attitude de grande neutralité était nécessaire pour ne pas aggraver les clivages qui rendaient la scène nationale quasi irréconciliable.

L’histoire retiendra néanmoins la pondération de son propos, lors du discours annonçant l’ouverture du dialogue. Abdelkader Bensalah a trouvé les mots qui ont permis à beaucoup d’acteurs politiques d’admettre l’importance d’un retour rapide à la légalité constitutionnelle. Aujourd’hui, avec du recul, les observateurs mesurent la sagesse d’un homme qui, sous la pression de la rue, pouvait tout simplement rendre le tablier et mettre le pays devant une situation plus inextricable que celle qu’il a trouvée en prenant l’intérim de la présidence de l’Etat. Il se savait, de toute façon partant. Il aurait pu tout simplement «laisser tomber». Mais il a pris sur lui de supporter les critiques sans broncher. Il devait savoir que l’histoire ne juge pas les hommes à leurs humeurs, mais à leurs actes. Le sien consistait à demeurer fidèle à la Constitution et ne pas répondre à ceux qui ne voulaient pas de lui à la tête de l’Etat. Il partirait, mais pas en laissant la présidence sans locataire.

Au soir du 12 décembre, le président de l’Etat a certainement poussé un grand « ouf » de soulagement. Sa décision de quitter la politique était certainement prise à ce moment-là. Mais il a accompli sa mission d’intérim de la chefferie de l’Etat, jusqu’à la dernière seconde. Il a transmis le flambeau et enterré son compagnon des 10 mois les plus difficiles de l’histoire de l’Algérie indépendante. Le témoin passé, il ne lui restait plus que d’écouler des jours tranquilles. L’histoire retiendra son nom et notera sa grande sagesse à un moment où l’Algérie en avait tant besoin.