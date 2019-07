Le général à la retraite Rachid Benyellès fait une sortie fracassante, voire inattendue de par ce qu’elle véhicule comme propos incisifs par rapport à une situation politique des plus critiques que traverse le pays.

Cette sortie est teintée d’une démarche qui rejette d’emblée l’initiative qui se présente sous le nom de panel. Rachid Benyellès l’a qualifiée de « racolage » politique, c’est la première fois depuis le déclenchement du Mouvement populaire du 22 février qu’une personnalité politique profère des qualificatifs de ce genre pour signifier aux tenants du pouvoir réel que ladite initiative ne repose pas sur une base sérieuse visant transcender la crise et opérer le changement escompté par la majorité du peuple qui aspire à changer le système. Dans ce sens, le général à la retraite Rachid Benyellès a exprimé sa position via un communiqué public en soulignant que «depuis le 22 février 2019, des millions d’Algériens sortent massivement dans les rues de l’ensemble des grandes villes du pays pour exiger un changement radical du système et l’instauration d’un Etat de droit, en passant préalablement par une période de transition conduite par des hommes et des femmes n’ayant pas appartenu au régime profondément corrompu des 20 dernières années », et d’ajouter que «à cette demande légitime, il a été répondu par des mesures de restriction du champ des manifestations, des arrestations arbitraires et des mesures de diversion destinées à casser le mouvement citoyen qui, malgré toutes les contraintes, continue à s’exprimer avec tout autant de détermination, depuis plus de cinq mois», lit-on dans le communiqué de Benyellès. Rachid Benyellès s’est attaqué vertement et sans ambages à l’initiative des panélistes qui la traitent de «diversion», pour ainsi dire, il explique que le panel et ses membres ne sont pas une démarche émanant des entrailles de la société réelle qui se bat via le Mouvement populaire qui exige le changement et une sortie de crise avec les véritables interlocuteurs. Le général à la retraite n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour signifier au chef de l’Etat par intérim que l’initiative du panel ne provient pas de son propre chef, mais elle a été peaufinée et étayée par des «forces occultes du pouvoir en place». Dans ce registre, Rachid Benyellès qualifie cette initiative, voire cette entreprise ainsi : «Les grossières tentatives de racolage de certaines personnalités de qualité ne feront pas changer d’avis aux millions de manifestants qui battent le pavé depuis le 22 février dernier pour exiger le départ de tous les symboles militaires et civils du système », a-t-il mentionné. Le dialogue pour lequel plaide Benyellès comme cela est précisé dans le communiqué, c’est celui qui assume la situation et ses retombées, c’est-à-dire un dialogue avec les véritables détenteurs du pouvoir. Il souligne en la matière que «pour ce qui me concerne, je considère que la seule solution pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouve le pays passe par un dialogue direct, franc et honnête entre les détenteurs véritables du pouvoir et des figures représentatives du Mouvement citoyen ».