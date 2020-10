Contexte sanitaire inédit oblige, la procédure d'orientation, de préinscription et d'inscription définitive des nouveaux bacheliers de cette année, se fera dans «l'espace virtuel». Les inscriptions universitaires, pour les nouveaux bacheliers, se dérouleront du 24 octobre au 18 novembre. C'est ce qui ressort d'une circulaire relative à l'orientation et à l'inscription des nouveaux bacheliers, au titre de l'année universitaire 2020-2021, publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les inscriptions se feront exclusivement on ligne via Internet sur les deux sites www.mesrs.dz et www.orientation. esi.dz.

Quant aux portes ouvertes habituelles, celles-ci ont débuté le 15 octobre dernier et se dérouleront, jusqu'au 25 octobre prochain. Deux mesures parmi tant d'autres qui, faut-il le noter, décidées par le ministère de l'Enseignement supérieur lequel avait mis en place, le 15 juillet dernier, une cellule chargée de dessiner les contours de la rentrée universitaire.