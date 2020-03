Le ministère des Ressources en eau accélère la cadence pour atteindre l’objectif «d’offrir de l’eau pour tous.» Et l’accélération du rythme fourni par l’équipe du ministre Arezki Berraki est une preuve de leur volonté d’exécuter le plan d’action du secteur adapté aux nouvelles données climatiques.

En route pour atteindre l’objectif d’assurer une distribution équitable de cette denrée vitale entre l’ensemble des Algériens, ils se sont fixé comme première halte, la nécessité d’«ajuster la stratégie du plan de rénovation du réseau national de distribution en eau potable». C’est ce qui ressort de la déclaration faite, hier, à Chlef, par le directeur général chargé de l’alimentation en eau potable auprès du ministère des Ressources en eau, Smaïl Amirouche.

Intervenant lors d’une journée d’information au profit de la presse, ce responsable a indiqué que «l’ADE veillera à réhabiliter annuellement 2 000 km par an du réseau de distributions.» Une mesure urgente entamée en application de la directive ordonnée par le ministre du secteur. Le vieillissement et la dégradation du réseau en question ont poussé les autorités concernées à recourir à cette dernière.

Pour rappel, le ministre Arezki Berraki a récemment insisté sur l’impératif de réduire le taux des fuites d’eau de 7% avant la fin de l’année en cours. Le vieillissement des conduites est à l’origine des fuites d’eau qui pénalisent les Algériens. Et elles engendrent des pertes considérables, à hauteur de 30% de la ressource distribuée. «20 % de la production globale de l’eau sont perdus en piquages illicites», a insisté le DG de l’ADE. Plus explicite, Amirouche dira que nous aspirons atteindre une moyenne de 18%, ce qui est acceptable.»

Questionné par L’Expression, sur le montant des factures impayées par les ménages abonnés de l’Algérienne des eaux (ADE), Amirouche nous a déclaré qu’il est estimé à 38 milliards de dinars. «Ce qui représente plus de 76% du montant global des créances impayées par l’ensemble des clients de cette entreprise, qui est estimé à un total de 50 milliards de dinars.» Selon le même responsable, il y a un processus qui est lancé et mis en oeuvre en coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour soutenir toutes les communes qui n’arrivent pas à payer.

«La tendance aujourd’hui est vers la diminution de la créance globale de l’ADE», a-t-il poursuivi.

Quant au reste des créances concernant les ménages, le responsable a affirmé que des opérations de coupure et de relance sont faites. «Nous sommes désormais plus agressifs sur la récupération des créances», a-t-il conclu.

Le wali de Chlef, Messaoud Djari, a salué l’initiative de programmer une journée d’information au profit de la presse sur la préservation de la ressource hydraulique et l’importance accordée à sa wilaya. «Chlef est une wilaya agricole par excellence ce qui rend la ressource en eau d’autant plus précieuse», s’est félicité le wali. Selon lui, les directives du président de la République concernant la prise en charge des personnes habitant les régions reculées du pays ont été claires. «Nous travaillons à ce que tous les citoyens de notre région puissent bénéficier de l’eau courante et avoir accès aux commodités nécessaires pour qu’ils jouissent des mêmes droits que tous les algériens», a-t-il conclu. Après avoir donné le coup d’envoi à cette journée d’information, un débat libre et franc s’est déroulé entre les représentants des médias nationaux et directeurs du secteur des ressources en eau. Il a été abordé l’alimentation en eau potable, l’assainissement, l’irrigation agricole et l’état des barrages de la wilaya de Chlef ainsi que les régions qu’ils desservent. Les journalistes locaux ont également mis l’accent sur les préoccupations des citoyens concernant l’amélioration des services du secteur de l’hydraulique dans la wilaya et les perspectives d’avenir du secteur.

La délégation des responsables du secteur des ressources en eau et les journalistes ont procédé dans l’après-midi d’hier à une plantation d’arbres au niveau du barrage Sidi Yaâkoub, dans la commune d’Ouled Benabdelkader. «Nous plantons 100 arbrisseaux dans le cadre du Plan national de reboisement de l’Anbt, lancé en octobre 2019. Ce dispositif permettra de protéger les bassins versants contre l’érosion», nous a expliqué la responsable de la communication de l’Anbt, Sabrina Smaili. Selon elle, cette opération de reboisement se poursuivra jusqu’au mois de mai prochain.