S'exprimant lors d'une rencontre avec la société civile et le mouvement associatif locaux, Berramdane a souligné mercredi dernier, depuis la Maison de la culture et des arts Mohamed-Boudiaf, de Annaba que «la constitutionnalisation du rôle de la société civile reflète une réelle volonté d'en faire un partenaire des institutions de l'Etat afin de concrétiser le développement et la prospérité de la société dans le cadre d'une démocratie participative en trouvant des solutions appropriées aux préoccupations des citoyens» mettant au- devant le rôle important de la société civile et du mouvement associatif, Berramdane a indiqué que ces deux organes représentants de citoyens sont une force active et un partenaire essentiel, sur lesquels s'articulera l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle tous aspirent et qui contribuera à la définition de la vision future, en tant qu'allié dans la construction de l'Etat de droit. Le conseiller auprès du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la Communauté nationale à l'étranger, a, par ailleurs, souligné l'existence d'une vraie volonté politique à promouvoir le rôle de la société civile et à raffermir ses liens vis-à-vis des institutions de l'Etat, dans le cadre de la démocratie participative. Le conseiller à la Présidence a expliqué cette volonté que traduit le document d'amendement de la Constitution, lequel comporte justement plusieurs mécanismes juridiques et réglementaires garantissant une large implication des associations et des acteurs de la société civile dans la gestion de la chose publique, à travers la constitutionnalisation de son rôle et sa promotion, de sorte à en faire un acteur essentiel dans la définition des contours de la politique de l'Etat. Par ailleurs, l'orateur a expliqué la nature des attentes escomptées du rôle de la société civile et du mouvement associatif. «C'est la société civile qui fixera les priorités et portera la voix des citoyens pour construire une nouvelle Algérie en s'appuyant sur ses composantes nationales à l'intérieur du pays comme à l'étranger», a-t-il précisé lors de cette rencontre s'inscrivant dans le cadre d'une série de réunions similaires avec la société civile au niveau local, pour écouter les préoccupations et recueillir des propositions visant à définir la vision et les mécanismes de valorisation du rôle des associations. Dans cette optique, Berramdane a plaidé la même cause, jeudi à la wilaya d'El Tarf où il a mis en relief l'importance accordée dans le projet de la révision de la Constitution, soumis le 1er novembre prochain à un référendum populaire, à la participation de la société civile, dans l'édification d'un Etat fort. «Le mouvement associatif n'est pas protagoniste, mais complémentaire des institutions de l'Etat et son implication contribuera à la construction de l'Algérie nouvelle», a-t-il déclaré.

L'édification de la nouvelle Algérie repose et consiste surtout, selon le conseiller à la Présidence, en l'importance de l'implication de la société civile dans la mise en place d'une démocratie participative en veillant à assurer la formation et l'encadrement à ses acteurs.