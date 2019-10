Birghabalou, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Bouira, a rendu, hier, un dernier hommage à son enfant prodige feu Ali Fodil, P-DG du groupe Echourouk. Dès l’annonce de son décès, des milliers d’anonymes et personnalités se sont succédé au domicile familial et assister la famille dans sa dure épreuve. Hier et à l’occasion de son enterrement, ils étaient encore nombreux à venir des quatre coins du pays jeter un dernier coup d’œil et voir celui qui demeurera une icône de la presse arabophone algérienne. En plus des autorités locales, nous avons remarqué la présence du ministre de la Communication, ministre de la Culture par intérim et porte-parole du gouvernement en compagnie du ministre des Affaires religieuses. L’ex-chef du gouvernement Belkhadem ainsi que Belkacem Mellah ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Berraf président du Comité olympique algérien et d’autres personnalités sont venus présenter leurs condoléances à la famille Fodil. Sous une pluie fine, mais continue, ces milliers de témoins des actes de bienfaisance, de la modestie et du professionnalisme d’Ali Fodil se sont rassemblés devant la petite mosquée sur la route vers El Azizia pour la prière du Dohr et la prière du mort. Des imams et érudits nationaux ont rappelé chacun dans son oraison, les qualités du défunt et son attachement aux valeurs et son amour indéfectible au pays.

«Le groupe Echourouk au-delà de son rôle médiatique est surtout un projet de société au service du pays. Grâce aux émissions éducatives, prônant l’entraide et la fraternité ce groupe est un héritage à vous qui y travaillez» dira l’imam de la mosquée dans son discours. Après la levée du corps, il était pratiquement impossible de rejoindre le cimetière en raison de l’embouteillage qui s’est étiré sur plusieurs kilomètres. Avant la mise sous terre et lors d’une dernière prise de parole, l’orateur a rappelé les valeurs de cet homme qui aura marqué le champ médiatique arabophone national. «C’était un homme connu pour son sourire, sa gentillesse et sa disponibilité à aider les gens » pouvions-nous retenir d’une longue oraison qui a ému toute l’assistance. Le frère El Hadj Rachid qui recevait les condoléances arrivait à peine à tenir debout devant autant de personnes qui ont eu à côtoyer feu Ali Fodil. Alors que la chaîne Echourouk assurait un direct depuis Birghabalou, les chaînes Numidia et El Bilad avaient dépêché leurs journalistes locaux pour couvrir l’événement. Ce n’est que vers 15h que l’assistance a commencé à quitter le cimetière où repose à jamais Ali Fodil aux côtés de son défunt père El Hadj Messaoud, un autre exemple de modestie, un érudit.