L'année 2020 doit être masquée, confinée et distanciée. Elle doit être traitée comme elle a traité l'humanité entière. En se présentant sous la forme d'un «double 20», elle a bien réussi à dissimuler «la quarantaine» qu'elle allait imposer. Tout autant que ces mots incontournables de confinement, Covid, masque, distanciation, gel... qu'elle a apportés dans ses entrailles. Quel souvenir garder de cette année qui a enfanté un virus-traître qui est là, terré à attendre qu'un humain respire, au mauvais endroit et au mauvais moment, pour s'abattre sur lui.

L'ampleur du désastre est à peine imaginable. Avec plus de 1,8 million de victimes du coronavirus et au moins 81 millions de contaminations, l'année qui s'en va, a changé le monde comme aucune autre depuis une génération au moins. D'Alger à Johannesburg, de Paris à New York ou encore de Delhi à Lagos, la vie s'est arrêtée, les rues ont été désertées et les économies paralysées. Le virus couronné, devenu seul maître des lieux et du temps, a mis sous cloche près de 4 milliards d'humains. En Algérie, comme ailleurs, l'isolement a été imposé. Frontières, entreprises, écoles, universités, mosquées... tout a été fermé. Le pays qui venait à peine de sortir d'une crise politique majeure, devait très vite s'adapter pour faire face à la crise sanitaire mondiale. Un vrai challenge, surtout pour le secteur sanitaire dont le personnel a montré une abnégation sans pareille. Un défi réussi malgré la perte inestimable de plus de 140 personnes parmi les professionnels du secteur. Sur le plan économique, le désastre a été important. Des milliers d'emplois ont été perdus et la pauvreté s'est très vite répandue malgré les mesures d'aides prises par le gouvernement. Mais l'onde de choc a été fortement atténuée par la solidarité manifestée par les citoyens. Ces derniers ont réussi à soulager des malades hospitalisés, à rendre le sourire aux enfants durant les fêtes ou encore à nourrir une famille sans revenu. Le génie algérien a aussi réussi à exploser durant la pandémie. Avec de simples idées, la jeunesse a réussi à contourner plusieurs difficultés. Elle a même réussi à pimenter le quotidien morose en offrant aux citoyens l'illusion de reprendre leur ancienne vie dans le monde virtuel. Mais le monde virtuel n'est pas la vie et les Algériens, à l'instar des peuples de la Terre, ont énormément souffert du déchirement brutal qu'ils ont subi. Plus de virée dans les boutiques ni de dîner entre amis, aucune poignée de mains, aucune embrassade, voyages et célébrations sont abolis et même les enterrements sont bouleversés. Ces gestes simples de la vie, anodins en apparence, manquent terriblement. Et c'est l'année 2020 qui les a volés. Ce n'est malheureusement pas uniquement ces petits plaisirs de la vie qu'elle a subtilisés, 2020 a emporté des êtres chers, séparé les amis proches et brisé la chaleur humaine. Elle a englouti le printemps, éclipsé le soleil de l'été et gâché toutes les fêtes. C'est une année maudite et noire dont la séparation est la bienvenue. Nous serons nombreux, ce soir, à attendre avec hâte de quitter 2020. À minuit sonnant donc et même si on est seul ou entouré juste de la petite famille - règles sanitaires obligent- on doit se réjouir et lancer «bon débarras!». C'est là, la meilleure façon de tourner la page de ce chapitre mal écrit pour entamer un nouveau beaucoup plus plaisant. Car aujourd'hui, nous avons toutes les bonnes raisons d'être optimistes avec les vaccins promis qui arrivent dans les prochains jours. Bien sûr, ils ne sont pas la garantie d'un retour rapide à la situation d'avant, mais ils vont permettre à moyen terme un retour à la vie normale. L'année 2021 promet donc d'être celle des retrouvailles, des voyages, des réunions de famille, des enlacements et de tous les rapprochements. En attendant que tout cela se concrétise et que la pandémie soit une parenthèse fermée, accueillons à bras ouverts la nouvelle année 2021 en espérant qu'elle sera passionnante, colorée, grandiose et magique.