L’initiative d’utiliser le vélo à la place de la voiture, lancée, hier, dans la ville de Bordj Bou Arréridj par des jeunes, des sportifs et des artistes, a suscité l’adhésion des citoyens soucieux de la qualité de leur environnement, a-t-on constaté. Placée sous le slogan «Vélo, santé, environnement et civisme», l’initiative vise à diffuser la culture écologique et encourager l’utilisation de vélos pour les déplacements dans le centre-ville de Bordj Bou Arréridj qui connaît un trafic automobile très dense, a indiqué l’artiste Nassim Siassi qui est à l’origine de l’idée. L’adhésion des citoyens, hommes et femmes de toutes catégories d’âge, «a dépassé toutes les attentes comme en témoigne leur grand nombre présent sur la place El-Kalaâ, du centre-ville», a relevé Nassim Siassi, précisant que dès la publication de l’évènement sur les réseaux sociaux, les annonces de participation émanant de personnes habitant les quatre coins de la willaya n’ont cessé de croître.