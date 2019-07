Casser de l’Algérien est devenu une pratique banale pour Boualem Sansal. Epouser aussi allègrement des réflexes racistes,xénophobes, au point de les faire siens est un indicateur d’un mal-être profond chez l’auteur du Serment des barbares qui réagit de façon épidermique lorsqu’il s’agit de commenter l’actualité du pays qui l’a vu naître. Comme l’auraient fait les nostalgiques de l’Algérie française. Sauf que, l’élève fait encore une fois la démonstration qu’il a dépassé ses maîtres.

L’affaire aurait pu ne constituer qu’une banale sortie médiatique si elle n’avait pas débordé de son contexte. Toucher à la personnalité des Algériens, les diaboliser ou les enfermer dans des stéréotypes alors qu’il était question de commenter la réaction des supporters algériens établis en France qui célébraient les victoires et le sacre de leur Equipe nationale de football en coupe de la CAN, revient à faire preuve d’une malhonnêteté intellectuelle notoire, d’une manipulation caractérisée dont Boualem Sansal s’est fait le chantre. «Nous, Algériens, avons rarement l’occasion d’être fiers de nous. Constamment, nous vivons dans la honte de ce qu’ont fait de nous et de notre pays ceux qui nous gouvernent depuis l’indépendance. Partout dans le monde, Algérien rime avec vaurien», a écrit l’homme aux faux airs de Gainsbourg. dans une contribution au magazine français Marianne tout en soulignant qu’«ils ont trahi la France qui les a accueillis». Bref. Il est de notoriété publique que le célèbre romancier est parti depuis un moment déjà en campagne contre ses «concitoyens». Boualem Sansal est, en effet, un récidiviste notoire. Dans une tribune publiée le 18 juillet 2016 dans le journal français Le Monde, l’auteur du Village de l’allemand avait fait un parallèle entre la bataille d’Alger et l’attaque terroriste qui avait ciblé la promenade des Anglais, à Nice. Comparer nos héros à des assassins, c’est faire preuve d’une lâcheté intellectuelle attestée. Une marque de fabrique propre aux nostalgiques de l’Algérie française et aux milieux d’extrême droite. Cet écrivain nominé au Goncourt, sorti des entrailles de cette Algérie martyrisée, avait osé une comparaison entre les actes terroristes en France et la lutte armée menée par les combattants algériens pour l’indépendance en toute connaissance de cause. Et c’est donc en toute connaissance de cause qu’il avait décidé de falsifier et de tronquer l’Histoire. Comparer la révolution algérienne qui avait pour but de rendre la dignité et la liberté à son peuple au combat mené par Daesh est indigne du statut que veut se tailler Boualem Sansal qui a quitté l’Algérie au moment où les hordes terroristes égorgeaient femmes et enfants. D’autres plus brillants que lui, n’ont jamais tourné casaque et ont décidé de lui faire barrage avec pour seule arme leur plume. Comme ils n’ont pas opté pour une patrie de rechange. Djaout; Medjoubi, Alloula... sont tombés debout. L’histoire retiendra.