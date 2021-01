Tlemcen vient de perdre un de ses dignes enfants en la personne du moudjahid Boudaoud Abdelkader.

À 16 ans, fidai de la Fédération du FLN en France en 1956, il a été arrêté et emprisonné au centre pénitencier de Meaux dans la région parisienne de 1960 à 1962. Selon ses compagnons d'armes, il aurait pris part à plusieurs actions armées dans la ville de Tremblay -lès- Gonesse dans le département de la Seine et Oise où il a élu domicile.

Ses compagnons d'armes l'appréciaient fortement pour sa disponibilité, jamais démentie, sa jovialité à la Société du Parc de Tlemcen où il occupait les tâches de conducteur des travaux et de médiateur social. Dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt, le directeur des moudjahidine de la wilaya de Tlemcen a mis en relief les qualités du défunt «Kouider lequel a rejoint le maquis en France, tout en étant mineur, à l'âge de 16 ans». Le défunt a été inhumé au cimetière de Abou Tachfine - Fedan Sebaâ en présence de la famille révolutionnaire et de nombreux amis et proches.

Puisse Dieu Le Tout- Puissant et Miséricordieux l'accueillir en Son Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

Rachid Benkhenafou