Le complexe olympique de Bouira est baptisé du nom du martyr Rabah Bitat. Bon nombre de personnes à Bouira, savent que ce monsieur a été député pour la wilaya de Bouira mais la majorité ne sait pas que cet enfant natif de la wilaya de Jijel avait séjourné à Chorfa en compagnie de Mohamed Boudiaf quand ils préparaient le déclenchement de la lutte armée du 1er Novembre 1954. En effet et selon des témoignages, les deux membres créateurs de l’OS et chargés d’établir les contacts dans le cadre du CRUA et qui ont conduit à la réunion des 22, qui ont préparé le 1er Novembre 1954, sont venus dans la localité de Chorfa chez monsieur Smail Ouali dit «si smailgouali» pour mettre en place les premières cellules de lutte contre l’occupation sous la bannière du FLN/ALN. En effet et bien avant le déclenchement de la révolution, le village de Chorfa et ses alentours s’étaient engagés entièrement grâce à l’audace, le courage et le patriotisme de ses fils. Dès 1936 et sur une initiative de feu Gaci Salah Ben Ali un groupe de six personnes se retrouve à Tirourda pour penser au devenir du pays.

Le martyr était âgé de 16 ans

Une pléiade de jeunes rejoindra le groupe. Cette cellule comprendra des noms comme Si Youcef Oumerzouk, Si Aïssa, si Hmimi Aliane qui rejoindra la Fédération de France, si Dellys Abdallah qui vivra à l’indépendance et deviendra colonel, El Hadj Moussa, des membres des familles Akkache, Chemlal, Khellal, Salhi, Chibane, Djeloudi, Athmane… ce village verra aussi le premier martyr d’avant 1954 et le refus catégorique de l’élection proposée par la IVe République française. Le choix de Chorfa n’était pas fortuit, puisque ce village était le centre d’une région totalement acquise au Mouvement national à l’époque. Le travail préalable se faisait en étroite collaboration avec les cellules de Saharidj, Aghbalou, jusqu’à ath Laksar plus à l’ouest. Ce qui facilitera considérablement le travail ; reste le fait que cette partie de la wilaya n’a pas adhéré à la politique de Messali Hadj qui ne comptait pas beaucoup de partisans dans la région. Cette soif de l’indépendance sera concrétisée par le nombre de martyrs qui tomberont au champ d’honneur. En regardant la liste de ces martyrs et leurs noms on conclura en fait que toutes les familles de Chorfa comptent au moins un martyr. La famille Chemlal émergera du lot avec au moins sept chouhada, devant la famille Akkache qui compte cinq. Le combat engagé bien avant cette nuit historique s’étalera aux régions avoisinantes puisque des ramifications seront créées à Ahl Laksar, Haizer, Saharidj, Aghbalou pour ensuite concerner tout le versant sud du Djurdjura.

Ces cellules éprouveront les pires difficultés dans les régions ayant adhéré au plan assimilationniste de Messali Hadj à l’image de la localité d’Ath Laâziz qui aura la triste réputation d’être la 8ème armée.

Au cours de l’année 1954, alors que le MTLD connaît un conflit grave entre «messalistes» et «centralistes», mohamed boudiaf et mourad didouche décident de créer un parti vraiment révolutionnaire, la cellule de Chorfa menée par Si Smail adhère au projet, lui et les anciens de l’OS, à l’origine du Comité révolutionnaire d’unité et d’action. En août 1954, après la «réunion des 22» dans une modeste villa du Clos Salambier aujourd’hui El Madania appartenant à lyes deriche. La France découvrant la stratégie recourt à l’arrestation et à l’assassinat. Certains comme feu Aliane Hmimi quitte le pays pour aller fonder la Fédération de France et engager la lutte depuis le territoire français. Entre 1954 et 1960 la France subit ses pires défaites dans la région. Ni la légion étrangère ni les Sénégalais appelés en renfort n’arrivent à contenir la volonté de toute une population. La répression qui reste un moyen largement usité, fait que la majorité des familles révolutionnaires est épiée et surveillées de près. La SAS ne désemplit pas. Les geôles et les salles de torture sont tout le temps pleines de citoyens hommes et femmes, en signe de répression. Tout ce mal n’atténuera en rien la détermination d’aller vers l’indépendance. La wilaya comptera l’un des plus jeunes martyrs en la personne de Fadhli Loughmari, tombé au champ d’honneur au lieudit Ighzer Ouamrou dans la commune de Taghzout à l’âge de 16 ans.

La bataille de Sidi Amer Cherif

La révolution déclenchée, la région de Chorfa connaîtra un fait d’armes qui reste dans les mémoires, la bataille de Sidi Amar Cherif ce 8 janvier 1958. Si Lahlou Hocine qui avait promis de venger l’assassinat par les forces coloniales et ses relais, des nommés Merzouk Hadj Moussa, Merzouk Hocine, Akkache Yahia, Zemmour Hocine et Chemlal Abdellah, a dressé une embuscade juste à côté de la tombe du saint en bordure de la RN 15 qui mène à Aghbalou. Selon le colonel à la retraite, Dellys Abdellah, cette bataille menée par le lieutenant Si Lahlou Hocine s’est traduite par l’élimination de pas moins de 54 soldats français.

Le lieutenant Si Lahlou a mobilisé une compagnie entière de maquisards dont la plupart étaient dotés d’armes automatiques. Une attaque qui cibla un convoi motorisé des forces coloniales qui assurait régulièrement le ravitaillement du poste avancé de Takerboust dans la commune d’Aghbalou à partir de la caserne de Chorfa. Dans un témoignage paru sur une publication nationale, le moudjahid Messaoud Bellili Ouaggag qui était à l’époque chef de groupe au sein de l’ALN, est l’un des acteurs encore vivants ayant participé à l’organisation et le déroulement de cette bataille temoignait : «Quelques jours avant la bataille, je suis allé au chef du bataillon Lahlou Ath Ravah.

D’après mes renseignements, il y avait un grand risque de voir une opération militaire française s’abattre sur la région. Mon groupe se composait de 17 soldats, entre autres Ali Chibane, Saïd Adnane, Hamimi Chibane, Salem Kourta, Mohand Slimane… et autres», dira-t-il. Et de préciser que trois moudjahidine, Zemmour Hocine, Merzouk Moussa et Chemlal Abdellah, étaient allés vers Ighil Hammad en mission. Dès leur retour ils sont restés au lieu-dit Iharkane au nord de Chorfa. Akkache Yahia les a rejoints, car c’était son tour de garde. «Malheureusement les quatre étaient encerclés. Une embuscade leur a été tendue sans qu’ils le sachent. Ils sont tombés au champ d’honneur. Mes compagnons et moi étions restés sur nos gardes à l’est de Chorfa. Nous nous sommes répartis en groupes. Quelques autres moudjahidine, et moi nous nous sommes réfugiés chez les Ben Aïssa, dans la localité de Toughza».

Huit camions et deux jeep

Selon le témoignage de Messaoud Bellili, les militaires français sont descendus plus vite que prévu de Takerboust pour un ravitaillement et renfort en soldats. «On les a attendus jusqu’à leur retour vers le soir. Il y avait huit camions et deux Jeeps d’hommes armés jusqu’aux dents», dira-t-il. Et d’enchaîner : «Au lieudit Tikouravine, le cimetière de Sidi Amar Cherif, l’attaque a été ouverte. Bilan, plus de 52 soldats français furent abattus, avec un seul survivant qui a pris la fuite.» «Côté moudjahidine, il y a eu un martyr, le chef du bataillon Lahlou Ath Ravah, ainsi que deux blessés, Noureddine dit El Anka, et un autre dit Gabriotte. Au lever du matin nous étions arrivés sur les hauteurs d’Akbou». Le soir de ce fait d’armes, la France coloniale bombarde la résidence de feu Merzouk El Hadj Tayeb situé au lieu-dit « Amoudriss » en signe de représailles. Elle emprisonne toutes les personnes issues des familles comptant des révolutionnaires. Notre père, feu Mohamed El Hacene est arrêté, torturé et ne doit son salut qu’à un certain Abderrahmane originaire de Takerboust, secrétaire du capitaine Roland chef de la SAS, le jeune Abderrahmane était un agent double qui travaillait avec le FLN/ALN. Il lui remet ses papiers d’identité et lui recommande de fuir à Alger. Les soldats français ont délogé de force tous les villageois de la localité Ath Vouhou, riveraine du lieu de la bataille, pour les emmener vers la SAS (Section administrative spéciale), après avoir démoli leurs maisons. Ils ont été parqués dans une sorte de camp de concentration. Ils feront la même chose un peu plus tard avec les habitants d’Iouakourene pour essayer de couper le lien entre les villageois et les moudjahidine, mais en vain. Concluons par dire que la révolution algérienne a connu son apogée et ses faits dans le triangle compris entre Ahl Laksar, Izamourene à Haizer et les hauteurs de Tirourda à Aghbalou. Toute cette partie de la wilaya III historique était boisée et offrait les meilleures conditions à une guérilla. La preuve est donnée par le nombre de martyrs natifs de ces régions et qui représente plus de 90 % des 7000 martyrs de la wilaya. « Rabi yarham chouhada».