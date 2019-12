S’inscrivant dans le cadre des festivités de commémoration du 11 Décembre 1960, il a été procédé, hier, à la pose de la première pierre pour la réalisation d’espaces verts et des aires de jeu au niveau du nouveau pôle urbain Belmahdi, ainsi qu’un stade en gazon synthétique et un terrain réservé à la construction d’une mosquée. Le projet coûtera au Trésor public 15 millions de dinars. Les fonctionnaires du Trésor public de la wilaya déménageront dès dimanche prochain dans un nouveau siège flambant neuf. Même si son inscription date de l’année 2012, ce siège vient mettre un terme à l’exiguïté dans laquelle évoluaient les fonctionnaires de cette institution publique.

Concernant toujours la commémoration, les autorités locales ont procédé aussi au lancement d’un projet de réalisation de 50 logements, formule LPA. Sur place le wali Mustapha Limani, a insisté sur le respect des délais et a invité les réalisateurs à éviter les déboires vécus par les souscripteurs de l’agence foncière à travers les divers projets en attente de réalisation depuis des années. La cité Belmahdi qui, une fois totalement réalisée, comptera plus de 4000 logements, a bénéficié d’un bureau de poste spacieux.

La veille déjà et dans le cadre du même programme de célébration, et toujours à l’occasion de la commémoration des manifestations du 11 Décembre 1960, le wali de Bouira accompagné du président de l’Assemblée populaire de wilaya, ont procédé, lundi dernier 2019 à la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de 165 foyers à Ouled Amar, Ouled Belkacem et El Hib, dans la commune de Dechmia et Ouled Ghomara, commune d’El Hachimia. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire.

Le linéaire réalisé est de 12,96 km pour une enveloppe financière de 20,77 MDA. La première halte a été observée à Ouled Amar, Ouled Belkacem et El Hib à Dechmia où 115 foyers ont été alimentés officiellement en gaz naturel. Cette réalisation sera d’un apport important dans l’amélioration du quotidien des habitants de ces régions aux relief et climat difficiles. S’agissant du village enclavé de Oued Ghomara, la délégation a allumé la torche signifiant la mise en marche de la DP alimentant 50 foyers. Ces nouveaux branchements viennent s’ajouter aux multiples réalisations déjà inaugurées et qui portent le taux de pénétration à plus de 82% du territoire de la wilaya.

Précisons aussi que le taux de pénétration en gaz pour la wilaya de Bouira atteindra dans quelques mois les 90%, avec toujours la perspective d’une alimentation de l’ensemble de la wilaya, d’ici la fin 2020. Parce que la majorité des actions de rue organisées ces derniers jours ont insisté sur le gaz, l’eau, les routes, le logement… le wali, en étroite collaboration avec le P/APW, ont fait de ces revendications la priorité des priorités. La wilaya a récemment abrité une réunion portant sur le choix des entreprises soumissionnaires aux projets de raccordement de plus de9000 foyers avant la fin de l’année à venir. Retenu dans le cadre du plan complémentaire, l’opération de raccordement concernera une centaine de localités à travers 38 communes de la wilaya.

Une enveloppe financière, estimée à 4 milliards de dinars, a été allouée. «En application des instructions du ministre de l’Énergie ainsi que des directives du P-DG de notre groupe, la concession de Bouira vise à raccorder l’ensemble des localités, même les plus enclavées, au gaz naturel», a déclaré Widad Benyoucef, chargée de communication auprès de la DD de Bouira. L’objectif d’un taux de pénétration à 100% reste le défi que s’est fixé le groupe énergétique national. «Pour cet exercice, nous comptons raccorder près de 100 localités, sur un total de 145 localités recensées à travers la wilaya», nous a confié Widad Benyoucef.