Les communes de Bouira, à l’instar de leurs semblables au plan national, ont célébré la Journée nationale de la commune. Le gros des festivités a été concentré au chef-lieu de la wilaya où le wali, accompagné du président de l’APW, a assisté au programme tracé pour la circonstance. C’est au niveau de l’ancien siège, bâti en 1938, devenu le musée de la commune de Bouira qu’une cérémonie dédiée aux différents maires qui ont eu à présider cette assemblée, a ouvert les festivités. Les présidents, qui ne sont plus de ce monde, ont été représentés par leurs familles respectives. à travers ce geste, l’actuel maire, Larbi Mohamed, et son staff, ont voulu rendre hommage à leurs prédécesseurs. Dans la foulée, se projetant dans l’avenir, le maire a fait lecture de l’état d’exécution des recommandations émises l’année dernière à la même période par l’«assemblée enfant». À travers cette dernière, qui réunit des enfants, a-t-il dit, nous voulons initier les générations futures à la gestion des affaires du citoyen. Les visiteurs et les hôtes ont eu l’occasion de revivre le passé de cette ville à travers une exposition de documents, photos qui relatent l’histoire de la ville de Bouira

S’inscrivant dans un programme d’embellissement de la ville, une opération de boisement a été lancée à travers les artères principales du chef-lieu. Au niveau de l’auditorium de l’Institut de formation professionnelle Kebabi M’hand Ali, le maire a présenté un bilan des différentes réalisations mais aussi le potentiel local relevant du domaine de l’investissement.