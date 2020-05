L'Aïd de cette année aura été marqué par une ambiance morose. Le confinement sanitaire imposé a poussé les gens à rester chez eux et à se limiter à des voeux par téléphone. Comme cette fête reste celle des enfants, les parents ont eu toutes les peines du monde à habiller leurs bambins. Les rues se sont animées entre 8h jusqu'à 13h où tout le monde a regagné son domicile. L'interdiction de circuler des véhicules imposée comme mesure barrière contre le coronavirus, a réduit sensiblement les déplacements. Malgré les appels et les mesures, certains ont quand même bravé l'interdit pour se rendre dans les cimetières violant d'un revers de la main la mesure de distanciation recommandée pour endiguer la propagation du Covid-19. Hier comme avant-hier, premier jour du l'Aïd, certains quartiers étaient animés, c'est le cas des cités populaires des 1100 logements, les 140 logements où comme par le passé, des tables de fortune ont été installées et où on vendait des jouets, des grillades. Ces scènes ont été réprimées par les forces de l'ordre qui sont restées vigilantes. Du côté de l'hôpital où d'habitude il y avait grand-monde qui rendait visite aux malades, c'est le désert. La direction a pris des mesures interdisant toute visite, surtout que le virus n'a pas totalement disparu. L'Aïd c'est aussi la fermeture totale des commerces et seuls les boulangers ont travaillé. Cette situation a créé des chaînes devant les boulangeries de la ville. Le confinement qui est appliqué strictement dans les villes l'est moins dans les villages où les gens se sont déplacés et ont échangé les visites. Unanimement, les personnes rencontrées prient pour que cesse cette pandémie qui a totalement chamboulé les us et coutumes. Le risque qui reste entier nous a poussés à vivre un mois de Ramadhan exceptionnel et un Aïd des plus moroses, mais il faut s'y soumettre pour barrer la route au virus» nous confie un citoyen. La faible animation qui aura caractérisé les villes le matin entre 7 h du matin et 13 heures laisse place à une ville morte avec une forte vague de chaleur.