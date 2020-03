Pour contrecarrer la rumeur suite à l’apparition en Algérie des cas avérés du coronavirus Covid-2019, le président de l’APW de Bouira et l’ensemble des élus de cette assemblée organisent depuis le 5 et jusqu’au 16 mars prochain des sorties dans les structures de santé de la wilaya. Même si et selon la direction de la santé et de la population aucun cas avéré n’est enregistré, la rue laisse traîner des rumeurs qui sèment la psychose. Par ces sorties, les représentants du peuple veulent s’enquérir des conditions d’accueil mises en place dans les différents établissements de la wilaya. Ainsi, après Bouira, Lakhdaria, Sour

El Ghozlane, M’Chedallah, la commission composée d’une quinzaine d’élus se rendra le 16 mars prochain à Aïn Bessem. Cette action vient aussi combler le grave déficit en information sur le phénomène où jusqu’à hier, seul le directeur de la santé a rassuré les citoyens dans une déclaration suite à l’information faisant état du cas d’une étudiante à l’université de Blida. Pour ce cas, il y a lieu de préciser que la patiente s’est présentée à l’EPH de Bouira suite à une grippe saisonnière. Des prélèvements ont été faits et transmis à l’Institut Pasteur d’Alger et la malade a quitté l’hôpital. Les élus, par cette réaction, veulent aussi couper l’herbe sous une mouvance qui veut semer le trouble parmi les citoyens en essayant de minimiser les efforts de l’Etat. Cette frange de la société est celle qui, à l’apparition du virus en Chine, a vite tiré une conclusion rapide en parlant d’un châtiment divin contre les ennemis de l’islam. Ces dires contredisent le principe humanitaire et solidaire qui caractérise notre religion, la vraie et non celle politisée à des fins inavouées. La santé du citoyen est du ressort des pouvoirs publics et selon le premier rapport de la commission qui était jeudi à l’EPH Mohamed-Boudiaf, la direction a réquisitionné un étage d’une capacité globale de 30 lits qui servait de service d’orthopédie pour d’éventuels cas. « Tous les moyens dont dispose l’hôpital sont disposés et mis en place. Une cellule permanente de surveillance est mise en place au niveau de la direction et une autre au niveau du cabinet de la wilaya pour un suivi au quotidien de l’évolution de la situation. Un personnel médical et paramédical est réquisitionné et doté de moyens adaptés. Une campagne de sensibilisation est menée à travers divers moyens », lit-on dans un communiqué laconique transmis par la wilaya à la presse. Un communiqué rédigé à la va-vite en trois lignes en arabe. Le sujet mérite plus d’attention et nécessite des conférences de presse à de hauts niveaux surtout que le thème est un sujet de santé publique. Selon la direction de la santé et de la population, les cinq EPH des dairates mères : Bouira, M’Chedallah, Lakhdaria, Sour El Ghozlane et Aïn Bessem disposent tous des mêmes mesures préventives.