Bouira est depuis le

17 septembre 1974 une wilaya, date de la nomination du premier wali Benyoucef Boumehdi. Depuis et jusqu’à maintenant, 14 walis se sont succédé à sa tête. Après 35 ans, cette circonscription administrative qui relevait de la wilaya de Tizi Ouzou pour la partie nord et est et de Médéa pour la partie sud-ouest, continue à dépendre de ses semblables dans divers secteurs. Ainsi, elle dépend de la wilaya mère pour l’ensemble des banques, de l’Algérienne des eaux, de la wilaya de Sétif sur le plan des impôts, de Blida pour l’électricité et le gaz, de Médéa pour l’action sociale.

La station ATS de Lakhdaria relève de la commune de Ben Aknoun où se trouve le siège social. Même le groupe privé qui a investi dans le commerce en réalisant un hypermarché et une plateforme logistique paye ses impôts à Béjaïa. Finalement, la wilaya de Bouira se limite à la taxe sur l’activité professionnelle (TAP). Ces pertes en fiscalité toucheront aussi les investissements privés domiciliés dans la zone de Oued El Berdi et éventuellement ceux qui viendront s’installer à Dirah. Située à moins d’une heure d’Alger, la wilaya de Bouira mérite d’être un pôle national, en raison de la diversité de son potentiel. Ce qui manque peut-être, c’est la volonté politique et plus de combativité de ses députés et sénateurs, qu’on n’a jamais entendu dans les deux hémicycles. Sur le plan de la santé, à titre exhaustif, la wilaya, et de l’avis de tous, manque de tout. Le projet d’un hôpital mère et enfant somnole dans les tiroirs depuis plus de 10 ans, le centre d’imagerie médicale est envahi par la poussière depuis plus de

14 ans, l’EPH de M’Chedallah voit sa réalisation renvoyée d’une année à une autre, l’idée d’un CHU avait circulé en 2014 puis plus rien. Dans le domaine de l’investissement, les investisseurs impliqués dans des dossiers de la justice, à l’image des Eulmi, Haddad, Baïri… ont bénéficié de terrains dans la zone industrielle, mais aucune instruction n’a été engagée sur la base de ces dossiers. Cette frustration a touché même les secteurs de la culture, du sport et de la jeunesse. Pour l’histoire Bouira compte plusieurs sommités. Nous citerons par exemple, Kaddour M’Hamsadji écrivain algérien de langues française et arabe, Hamid Nacer-Khodja, écrivain et poète algérien, Jean Brune, écrivain et journaliste français. Djamel Amrani, écrivain algérien d’expression française. Jean-Claude Brialy, acteur, réalisateur, scénariste et écrivain français. M’Hamed Aoune,poète algérien contemporain de langue française. Messaour Boulanouar, poète algérien de langue fraçaise. Arezki Metref, poète et journaliste algérien. Arezki Larbi, peintre algérien. Salah Sadaoui, chanteur algérien. Mohamed Khedis, joueur de football international algérien, Faouzi Mansouri,joueur de football international algérien. Idir Ouali, joueur de football algérien. Karim Belhocine, joueur de football franco-algérien. Mélinda Hennaoui, joueuse de volley-ball algérienne. Mohamed Allalou, boxeur algérien, médaillé de bronze aux jeux Olympiques de Sydney en 2000 dans la catégorie super-légers, Redha Bensayah qui fait les beaux jours de la JSK et bien sûr des ténors de la presse nationale avec Ahmed Fattani et le défunt Ali Fodil. Malgré cette pléiade de noms illustres, la wilaya connaît un désert sur le plan de la culture. Le théâtre de plein air du chef-lieu et celui de Sour el Ghozlane sont vides depuis leur inauguration. Les théâtres régionaux Laskri, Salah Sadaoui, la salle de cinéma de Lakhdaria et celle de M’Chedallah ont été réhabilités pour être occupés par les pigeons. Bouteflika et à l’occasion de sa campagne pour le second mandat disait au défunt Mekhfi «votre tente (la salle Errich) est trouée», référence aux excréments des pigeons qui tombaient au moment du discours. Le secteur de l’éducation n’a pas échappé à ce matraquage. Chaque année, la wilaya occupe l’arrière-place du classement des réussites aux examens nationaux.