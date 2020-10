L'opération labours- semailles qui consacre le début de l'année agricole, du moins pour les céréaliers, a été officiellement lancée jeudi, à partir de la ferme pilote Haichour Ali à Aïn Bessem. Cette localité compte une surface globale de 1025 ha dont 970 ha utiles et 3 600 ha irrigables à partir du barrage Oued Lakhal. Le programme global de culture, lui, s'étale sur 806 ha. Sur place et s'adressant à la presse, le wali a précisé que la wilaya de Bouira est agricole et non à vocation agricole. «Pour la première fois, l'expérience de la production du colza sur 10 ha à Aïn Bessem et 70 ha sur le plateau d'El Asnam a été lancée. Ces efforts s'inscrivent en droite ligne dans la volonté d'en finir avec l'importation, objectif de la nouvelle Algérie» dira Lakhal Ayat Abdeslam. Le second point du programme de cette Journée nationale de la femme rurale et Journée mondiale de l'alimentation sera la foire dédiée aux produits agricoles de la wilaya. Signalons qu'un producteur d'huile d'olive, Saoudi, de M'Chedallah s'est lancé dans l'exportation de l'huile qui remporte chaque année des titres sur les différentes foires mondiales.

La délégation passera longuement en revue les multiples stands. La spécificité de chaque région est largement exprimée. Ainsi, Lakhdaria et Kadiria étaient présentes avec les agrumes et le miel. La région d'el Asnam avec ses maraîchers et sa pomme de terre, la région Sud avec les céréales et l'élevage. «Il est temps de dépasser les chiffres pour aller vers la labellisation de nos produits et penser à les exporter, du moins certains produits dits Bio. La première expérience de l'huile doit servir de modèle dans la lutte pour la réduction de la facture d'importation», affirme le premier responsable de la wilaya. Cet objectif demeure le point de mire visé par la direction du secteur qui multiplie les efforts.

Pour augmenter les productions et dans un souci aussi d'améliorer la qualité, la direction des services agricoles de la wilaya de Bouira en étroite collaboration avec ses divers partenaires organisent des journées d'étude et de perfectionnement autour des diverses pratiques dans le domaine de l'agriculture. Comme rapporté précédemment, la wilaya de Bouira dispose d'une multitude d'espèces d'arbres fruitiers spécifiques à chaque région. El Esnam avait déjà abrité une rencontre autour du thème «la fertilisation raisonnée des céréales». Les céréaliers de la région ont été conviés à assister à des démonstrations en vue d'améliorer la production en quantité et en qualité. La wilaya de Bouira qui a réalisé des résultats probants l'année dernière grâce à une pluviométrie abondante compte faire mieux en mettant en place un important dispositif. Ainsi et s'agissant des superficies, il a été consacré 48 537 ha à la production du blé dur avec ses différentes variétés. 7145 ha seront réservés au blé tendre et 13 613 ha à l'orge et 1263 ha pour l'avoine. Concernant la multiplication des semences 6700 ha sont mobilisés pour les différentes céréales. Pour les moyens matériels, 3564 tracteurs, 2733 charrues, 2165 cover-croop, 414 cultivateurs à dents, 163 rouleaux,

343 semoirs, 249 épandeurs d'engrais et 1873 remorques sont réquisitionnés pour la campagne. Pour les besoins de l'exercice agricole 2018-2019, les professionnels ont acquis 56 347 qx de blé dur, 8 364 qx de blé tendre et 15 506 qx de semence de l'orge.