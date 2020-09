Même si la date de la reprise effective des cours n'est toujours pas fixée, la direction de l'éducation prépare la rentrée 2020-2021. Dans son plan d'action et en prévision du retour des élèves, la direction a retenu l'organisation des différents conseils, l'élaboration des cartes administrative et pédagogique, l'organisation du mouvement annuel des personnels, la distribution des livres scolaires, l'étude des dossiers des bénéficiaires de la pandémie de 5000 DA et l'affectation des nouveaux fonctionnaires. À la différence des exercices précédents et en plus de l'impact du Covid-19 qui a poussé à la fermeture des établissements pendant plus de 6 mois, la rentrée scolaire 2020-2021 se caractérise par la suppression des inscriptions au préscolaire dans la majeure partie des 543 écoles primaires que compte la wilaya.

Le secondaire, lui prévoit la réception d'un lycée au nouveau pôle urbain et dont le taux d'avancement des travaux a dépassé les 50%. Le cycle moyen, qui compte 127 établissements, peut être renforcé par deux autres, en cours de réalisation, au nouveau pôle urbain de Bouira et la cité des 800 Logements Aadl du chef-lieu de wilaya. Coté effectif, ils sont 91 560 élèves à rejoindre les 3 965 groupes pédagogiques ce qui donne un taux d'occupation de 24 élèves par classe. 63 882 collégiens sont répartis entre 1 864 groupes pédagogiques donc un total de 35 élèves par classe. Pour les lycées, ils sont 25 107 inscrits dans 1 197 classes, avec une occupation moyenne de 21 apprenants par groupe pédagogique. Ces chiffres sont une moyenne, puisque dans certains établissements du secondaire des grandes villes, le taux d'occupation dépasse les 30 élèves. Dans ce cadre, le rapport de la direction de l'éducation annonce des surcharges dans 23 écoles primaires, 24 CEM et 7 lycées. L'enseignement de tamazight concerne 251 établissements, tous paliers confondus. Pour les personnels d'encadrement, ils sont 6586 employés administratifs et 10 482 employés pédagogiques. Le manque relevé par la wilaya concerne les langues étrangères, et l'informatique qui connaissent un déficit en enseignants, alors qu'il y a un excédent pour la langue arabe, l'histoire et la géographie... depuis hier déjà, les admis sur les listes de recrutement ont reçu leurs affectations au niveau de l'école Gellal Belkacem pour les enseignants d'arabe, du cycle primaire. La direction se plaint aussi d'un déficit en directeurs des écoles primaires, des économes, des conseillers pédagogiques. L'opération distribution du livre scolaire, qui a débuté le 17 mai dernier, a concerné le primaire, avec 51,63%, le moyen 58,46% et le secondaire, avec 60,76%. Le transport scolaire, qui reste un point noir dans certaines localités, se résume à 607 véhicules qui transportent

31306 élèves. Cette prestation est du ressort des APC. La présence du Covid-19 donne aux unités de dépistage UDS une importance vitale. La direction de l'éducation, en étroite collaboration avec celle de la santé, dispose de 14 unités au niveau des établissements moyens et de 12 au niveau des lycées. Ces unités sont encadrées par 89 personnels médicaux. Deux UDS sont fermées. En attendant la date de reprise des cours, tant espérée par les élèves mais aussi et surtout par les parents, la direction de l'éducation se prépare à une rentrée difficile en raison du protocole sanitaire indispensable contre la propagation du virus.

Diviser les effectifs pour revenir à des classes de 20 élèves reste une mesure difficile à appliquer sur le terrain, dans les grandes villes où quelques classes sont composées en moyenne de 35 à

40 élèves, sinon plus.

La suppression du préscolaire, si elle venait à être confirmée est une décision qui mettra beaucoup de parents dans l'embarras mais fera sourire les propriétaires des crèches et autres garderies d'enfants. C'est une dépense supplémentaire pour les ménages et une opportunité pour les marchands du savoir.