Comme chaque année, à l'approche de la saison hivernale, la direction de distribution de Bouira lance sa campagne de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel et ce en étroite collaboration avec les services de la Protection civile et la radio locale de Bouira. Cette campagne renseigne et rappelle le danger que représente le monoxyde de carbone ou plus simplement les gaz brûlés dégagés par des appareils inadaptés ou mal entretenus.

À travers son action, la SDC attire l'attention sur les gestes qui tuent et ceux qui sauvent dans le but de préserver des vies humaines.

La campagne vise particulièrement les localités nouvellement raccordées au gaz naturel, à travers la wilaya. Chaque année ce gaz inodore, invisible, tue et endeuille des familles entières.

La période hivernale est réputée pour l'usage intensif du gaz naturel, notamment pour le chauffage. Cette utilisation intensive se fait quelquefois dans des conditions où la sécurité n'est pas assurée.

Les bilans des accidents liés à l'inhalation de monoxyde de carbone (CO) font peur, un gaz toxique inodore, incolore et non irritant.

Les conséquences humaines de ces intoxications involontaires sont dramatiques. La wilaya de Bouira a enregistré 49 cas, 48 personnes secourues et malheureusement un décès au niveau de Lakhdaria, pour la période entre le mois de janvier 2020 et octobre 2020. Trois personnes ont été secourues et sauvées d'une mort certaine au mois d'octobre dernier. Il est important, à travers cette campagne de sensibilisation, de faire comprendre aux citoyens que ces accidents sont évitables. Pour ce faire, il suffit de respecter les recommandations et les conseils des professionnels. À travers des émissions, des prospectus du porte-à-porte, les gaziers de la SDC rappellent l'obligation d'installer les radiateurs dans des espaces biens aérés, de les entretenir périodiquement par des professionnels et éviter de recourir à des appareils contrefaits, en raison de leur prix.

L'élargissement du gaz naturel et le taux important enregistré, de la pénétration de gaz naturel grâce aux différents programmes de l'Etat, ont rendu cette campagne plus que nécessaire. Dans cette optique, la direction de la distribution de Bouira compte jeter son dévolu sur les localités nouvellement alimentées en gaz naturel, à titre d'exemple les villages Ibourassen et Ialouachen à Aït Laâziz où 442 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel et la commune d'El Mokrani où 805 familles ont bénéficié de cette énergie vitale. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu'à la fin de la saison hivernale, pour toucher le maximum de localités de la wilaya de Bouira, en inculquant aux citoyens le comportement à adopter pour éviter les risques liés aux fuites de gaz et au monoxyde de carbone (CO).