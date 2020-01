Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a indiqué, avant-hier que «l’Algérie prendra dans les prochains jours plusieurs initiatives en faveur d’une solution pacifique à la crise Libyenne, une solution exclusivement inter-libyenne», réitérant le rejet de l’Algérie de «la présence de toute force étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce pays voisin».

Il faut savoir que les plus hautes autorités du pays accordent tout l’intérêt au dossier libyen. Pour preuve, c’est le premier dossier à l’international pris en main par le président de la République dès son investiture, et ce, en convoquant une réunion d’urgence du haut Conseil de sécurité en vue de mettre en place de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité de nos frontières et tout le territoire avec. Depuis, les actions vont en se multipliant et en se diversifiant.

Après avoir rappelé la position constante de l’Algérie concernant la non-ingérence dans les affaires internes des Etats, le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé que « la voie des armes ne peut guère être la solution, laquelle réside dans la concertation entre tous les Libyens, avec l’aide de l’ensemble des pays voisins et en particulier l’Algérie ». Et d’ajouter que « notre pays est de tout temps resté à équidistance des parties en conflit depuis le début de la crise, continuant à œuvrer pour une solution politique inclusive à la situation dans ce pays ».

Il y a lieu de signaler, dans ce contexte, qu’au-delà de la symbolique de la solidarité entre les peuples frères, l’action de l’Algérie et surtout les déclarations de ses officiels, sont loin d’être fortuites. Elles interviennent le jour-même où le Parlement turc a donné son accord au président, Recep Tayyip Erdogan, pour le déploiement de troupes turques en Libye, en soutien au gouvernement d’union nationale de Tripoli, menacé par une offensive du général Khalifa Haftar, soutenu par la Russie, les Emirats arabes unis et l’Egypte. «L’implication de la Turquie qui risque d’aggraver cette situation de guerre par procuration», a été unanimement rejetée par la Ligue arabe, confortant la position algérienne.

Ainsi, la démarche de l’Algérie, estiment des observateurs, «va dans le sens de préserver l’intégrité territoriale de la Libye et lui épargner les affres de la guerre au moment où différentes parties étrangères poussent vers la militarisation accrue du conflit, en soutenant l’une ou l’autre des parties, avec des risques d’embrasement dans toute la région». L’Algérie a même «rallié la Tunisie à sa position», ajoutent les

observateurs.

Selon ces mêmes observateurs, les initiatives de l’Algérie se référeraient, en partie, aux démarches suivies dans la résolution de la crise au Mali. En effet, notre diplomatie ferait «une première proposition de médiation entre les deux parties, menées par le chef de gouvernement Faïz al Serraj et le général Khalifa Haftar». Cette médiation inclurait «d’abord un cessez-le-feu, puis l’entame d’un processus de dialogue inclusif, qui devrait déboucher sur un consensus entre les acteurs politiques et militaires pour aller vers une période de transition, couronnée par des élections générales».

Forte de son expérience diplomatique, l’Algérie a beaucoup de chances de parvenir à une solution pacifique préservant son armée, sa stabilité interne, ainsi que la paix dans toute la région.

Pour l’heure, l’Algérie est le seul pays a privilégier l’intérêt du peuple libyen, avant toute autre considération. Le dernier geste est l’initiative de jeudi dernier, caractérisée par l’envoi d’aides humanitaires au profit des populations de ce pays frère. C’est sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la contribution de l’Armée nationale populaire (ANP), que ces aides humanitaires de plus de 100 tonnes, constituées de denrées alimentaires et de médicaments, seront envoyées en Libye.

Cette première expédition a vu le décollage de trois avions cargos militaires, via un pont aérien liant l’aéroport militaire de Boufarik à celui de Djanet, pour assurer ensuite l’acheminement des aides, par voie terrestre, vers tous nos frères libyens.