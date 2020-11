Après plusieurs mois de suspension due en grande partie au contexte sociopolitique du pays, et quelques semaines après la mise en place du gouvernement de transition, le Comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali (CSA), issu du processus d'Alger, a tenu sa 41ème session ordinaire à Bamako. Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, qui a pris part à cette réunion, pour représenter l'Algérie, en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et de présidence du CSA, n'a pas manqué, dès l'entame de son intervention, de préciser l'objectif à atteindre, à savoir «donner une nouvelle impulsion à la mise en oeuvre de l'Accord, au moment où s'ouvre, au Mali, une courte période de transition devant préparer les conditions propices à la reprise du processus démocratique dans le pays. Cette nouvelle étape dans la vie de la nation malienne, que nous souhaitons tous apaisée et féconde, s'annonce, à notre satisfaction, sous de bons auspices pour la suite du processus de paix». Le ministre des Affaires étrangères s'est félicité du fait de l'inclusion de l'Accord dans la Charte et la feuille de route de la Transition, considérant que «ces développements très encourageants (...) suscitent la dynamique tant souhaitée pour en hâter la mise en oeuvre». Pour Sabri Boukadoum, le moment est venu d'insuffler un nouvel élan au processus de paix et propose, à cet effet que «la partie malienne se projette sur les étapes restantes de la mise en oeuvre de l'Accord à travers l'élaboration d'une nouvelle feuille de route adaptée aux objectifs et au calendrier de la Transition». Le chef de la diplomatie algérienne affirme qu'il serait important, pour la partie malienne, de se doter d'un cadre de travail novateur qui lui permettrait de forger, dans la sérénité, le consensus nécessaire à l'identification des nouvelles initiatives à retenir en la matière, «un cadre qui lui permettrait aussi de combler les lacunes de coordination et de cohésion constatées en son sein et de continuer à bénéficier plus efficacement encore de l'accompagnement de la communauté internationale».

Reconnaissant que l'environnement dans lequel la Partie malienne tente de mettre en oeuvre l'Accord est très complexe aux plans communautaire, sécuritaire, politique et économique, auxquels est venue se greffer une crise sanitaire des plus aiguës, Boukadoum estime que seul l'engagement sans faille de toutes les composantes pourrait permettre la réussite de la démarche. Il invite ainsi toutes les parties à honorer leurs obligations et à cesser leur concurrence; «l'ère n'est plus à la tergiversation et à la compétition autour de questions périphériques mais au travail utile, concret et sérieux, au resserrement des rangs et à la cohésion nationale. Tout retard ne fera qu'accentuer les problèmes existants et entraver le retour du Mali vers la stabilité recherchée. Il serait tout particulièrement important que les parties signataires se montrent plus coopératives entre elles et plus engagées à travailler ensemble dans un climat de confiance mutuelle». Le premier diplomate ne finira pas son discours sans insister sur la contribution des partenaires, fortement attendue, notamment pour l'accompagnement des programmes destinés à l'amélioration des conditions de vie dans les zones affectées, à l'encouragement du retour des réfugiés et à la réinsertion des ex-combattants dans la vie socio-économique. Soulignant tout l'intérêt qu'attache le président Tebboune à l'application intégrale de l'Accord en tant que seule voie à même de permettre au Mali de préserver durablement sa stabilité et de relever les défis multiples auxquels il fait face, Sabri Boukadoum a rappelé les efforts importants déployés par l'Algérie pour la stabilisation de ce pays frère, avant de réitérer encore une fois «l'engagement de l'Algérie à tout entreprendre pour poursuivre la mise en oeuvre de l'Accord durant cette période délicate et sa solidarité indéfectible en direction du peuple malien frère».