Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a regretté, hier, la récente sortie de son homologue marocain. Ce dernier avait réagi avec sarcasme à la décision d’Alger de rappeler son ambassadeur à Abidjan après que la Côte d’Ivoire a ouvert un consulat à Laayoune, ville du Sahara occidental illégalement occupée par le Maroc. «Celui qui se prépare à rédiger des communiqués et rappeler son ambassadeur pour consultation doit continuer sur cette voie», avait déclaré sur le ton de l’ironie, le chef de la diplomatie marocaine à partir du Burundi.

En réaction, Sabri Boukadoum a indiqué que l’Algérie basait son action diplomatique sur le sérieux et pas sur les insultes. Le ministre qui s’exprimait dans le cadre d’une conférence de presse animée conjointement avec le secrétaire général de la Ligue arabe en visite à Alger, a qualifié les propos tenus par le MAE marocain de «provocateurs». Il faut dire que Nasser Bourita n’est pas à sa première provocation gratuite à l’endroit de l’Algérie. Très critiqué par la presse marocaine pour son incompétence plus qu’évidente sur l’ensemble des dossiers africains, arabes et internationaux, Bourita ne trouve que l’insulte pour noyer le poisson. L’échec plus qu’évident de la diplomatie marocaine sur le dossier libyen ne passe visiblement pas bien. Quant à la réaction d’Alger sur l’affaire du consulat de Côte d’Ivoire, l’avenir confondra certainement le Royaume chérifien et son ministre des Affaires étrangères.