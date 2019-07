Le coup d’envoi de la 10e édition de l’université d’été des cadres du Front Polisario et de l’Etat sahraoui a été donné, hier, à Boumerdès, avec la participation de 400 cadres représentant différentes institutions nationales sahraouies.

La cérémonie d’ouverture de cette 10e édition du genre, abritée par l’université «M’hamed Bouguerra» de Boumerdès, jusqu’au 7 août prochain, a été marquée par la présence du président de l’Assemblée nationale populaire, Slimane Chenine et le Premier ministre sahraoui, Mohamed Wali Akeik.

Des membres du gouvernement sahraoui et nombre de personnalités nationales politiques et culturelles, outre d’anciens ministres, des ambassadeurs de nombreux pays accrédités en Algérie, et des représentants du mouvement associatif, ont été présents à l’évènement.

Dans son allocution d’ouverture, le président de cette université d’été s’est félicité du «soutien accordé par les autorités algériennes pour le succès» de cette nouvelle édition, qualifiée, par lui, d’«espace de rencontre et d’interaction positive entre les peuples sahraoui et algérien, afin d’ouvrir un chemin pour un avenir commun et prospère», a-t-il souligné.