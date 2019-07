Le moudjahid Lakhdar Bouregaâ comparaîtra ce mercredi 10 juillet, devant la chambre d’accusation du tribunal d’Alger, selon une information conformée par sa famille. Arrêté le 29 juin dernier et placé en détention provisoire, il devra répondre des chefs d’accusation de participation, en temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la Défense nationale et à un corps constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles 75, 144 bis et 146 du Code pénal, selon un communiqué de la justice. Le moudjahid Bouregaâ sera défendu par un «panel» de près de 50 avocats dont Me Bouchachi, Me Benisaad et Me Abdelghani Badi. L’annonce de l’interpellation de l’ex-commandant de la Wilaya IV historique et membre fondateur du FFS continue de soulever une vague d’indignation, mais beaucoup d’observateurs gardent espoir que la justice libère le commandant Bouregaâ au vu de son glorieux passé historique et de son âge avancé. Une décision qui sera perçue comme une mesure d’apaisement tant réclamée par la rue et la classe politique.