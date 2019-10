Le moudjahid Lakhdar Bouregaâ, placé sous mandat de dépôt depuis le 30 juin dernier, a refusé, hier, de répondre aux questions du juge d’instruction du tribunal de Bir Mourad Raïs. Agé de 86 ans, l’ex-commandant de la Wilaya IV, est poursuivi pour les chefs d’inculpation d’atteinte au moral de l’armée et outrage à corps constitué». Dans ce contexte, le fils du détenu, Hani Bouregaâ, a écrit sur son compte Facebook qu’en s’adressant au juge, son père lui a indiqué : «Vous êtes un fonctionnaire non discipliné. Je ne reconnais pas ce gouvernement illégitime et je ne vais pas trahir le Hirak.» Le collectif d’avocats a introduit, en vain, deux demandes de liberté provisoire, en présentant son dossier médical. Par ailleurs, le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs a ordonné de renouveler la détention préventive contre l’activiste Samir Belarbi.