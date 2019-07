Le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs a rejeté, hier, une demande de liberté provisoire au profit du moudjahid Lakhdar Bouregaâ, a indiqué un communiqué du collectif des avocats pour le changement et la dignité, cité par TSA. «Nous informons l’opinion publique que le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par le collectif des avocats pour le changement et la dignité, au profit de Lakhdar Bouregaâ, le 17 juillet 2019.» Cette demande a été introduite pour des raisons de santé, appuyée par un dossier médical. «Le collectif des avocats exprime son indignation devant ce déni qui confirme encore une fois que la justice en Algérie obéit à autre chose que la loi», note le texte signé par les avocats : Me Saïd Halit, Me Nabila Smaïl, Me Badredine Bouallag, Me Noureddine Benisad et Me Aïssa Rahmoun.