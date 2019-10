Le moudjahid, Lakhdar Bouregâa, a rendu publique, hier, une lettre destinée aux Algériens. Assumant son passé de moudjahid et son attachement à l’ANP, le militant de la première heure a rappelé les trois distinctions que lui avait remises l’Académie interarmes de Cherchell par deux fois, ainsi que le commandement de la Région militaire. Cette entrée en matière met en évidence le souci de Bouregaâ de maintenir intact le respect qu’il voue à l’ANP. Dans sa lettre, il a souligné également sa fierté de voir l’ANP se ranger aux côtés du peuple algérien, au tout début du Mouvement populaire du 22 février. Pour lui, à travers son positionnement, l’armée mérite légitimement le qualificatif de «populaire».

Le moudjahid qui inspire ainsi le respect aux générations montantes, a indiqué dans son message avoir de tout temps encouragé les jeunes à considérer l’ANP comme une partie d’eux-mêmes. Un engagement patriotique qui l’a toujours animé et qu’il revendique quelles qu’en soient les circonstances, partant du principe que l’ANP et les forces de sécurité ont pour principale mission de protéger l’Etat et l’unité nationale.

Dans sa lettre pleine de sagesse et de sentiment patriotique, Lakhdar Bouregaâ affirme n’avoir jamais eu l’intention de porter atteinte à l’institution militaire « qui a ses missions et ses prérogatives constitutionnelles», dit-il. Il relèvera pour ce qui concerne ses déclarations sur la création de l’Armée de l’Etat algérien indépendant, que «cette phrase est un témoignage historique consigné dans mes Mémoires publiés il y a plusieurs décennies et ne visent aucunement la troisième génération des enfants de l’Indépendance, qui représentent l’écrasante majorité des membres de l’Armée nationale populaire, actuellement». Ce propos n’est donc pas destiné à nuire à quiconque, insiste Bouregaâ qui revient sur son soutien au Mouvement populaire, au même titre que de nombreuses personnalités. «J’ai accompagné les frères et sœurs parmi le peuple algérien dans leur Hirak et j’ai soutenu leurs revendications légitimes, de même que j’ai toujours appelé à préserver le caractère pacifique (des manifestations)». Le moudjahid, connu pour son esprit indépendant, a également rappelé avoir «refusé les sollicitations de responsables politiques au plus haut sommet du pouvoir», sauvegardant par la même sa liberté et gagnant en crédibilité auprès des jeunes.

Dans sa lettre, Lakhdar Bouregaâ dénonce «les parties qui sont engluées dans la corruption, tentent par tous les moyens, même les plus vils, de briser l’unité nationale afin qu’elles puissent s’échapper». Il saluera ceux qui l’ont soutenu dans l’épreuve qu’il traverse et les enjoint de «préserver le caractère pacifique dans leurs revendications, de s’éloigner des provocations et d’éviter la confrontation». Cela étant, au moudjahid de demander aux Algériens «de mettre la préservation de la nation comme première priorité». Cet homme, qui a lutté pour voir naître la nation algérienne, sait sa valeur. Et pour cause, il appelle tout le monde de se mettre en travers de toute «ingérence étrangère dans les affaires internes sous quelque motif que ce soit». Au-delà de la solution qu’on pense être la meilleure pour l’Algérie, la lettre de Bouregaâ invite les Algériens à mettre la nation au-dessus de toute autre considération partisane, politique ou idéologique.