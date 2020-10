L'Algérie enchaîne les rendez-vous économiques de haut niveau. Après la rencontre algéro-britannique sur l'investissement et le commerce entre l'Algérie et le Royaume- Uni, animée par le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et l'Envoyé du Premier ministre britannique pour les Affaires économiques et commerciales avec l'Algérie, Lord Richard Risby, qui s'est tenue,

le 30 septembre, par visioconférence, le forum d'affaires algéro-espagnol s'est réuni le 8 octobre à Alger sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Djerad et son homologue espagnol, Pedro Sanchez. Les opérateurs économiques algériens et espagnols, qui ont pris part à cet événement ont fait part de leur volonté de faire un saut qualitatif dans les relations commerciales et d'investissements entre les deux pays, soulignant les riches opportunités de partenariat, en dépit des difficultés imposées par la pandémie de coronavirus. L'économie nationale est en pleine restructuration. Deux rencontres phares lui ont été consacrées. Un Plan de relance en août dernier et une Conférence nationale sur les start-up au début de ce mois. Avant que ne se tiennent ces deux événements, il y a eu l'adoption d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, la suppression du 51-49 pour les secteurs qui ne touchent pas à la souveraineté du pays et un Code des investissements qui ne devrait pas tarder à voir le jour. La destination Algérie tend à être attractive. Une opportunité pour nos voisins espagnols. L'Algérie, se présentant comme la porte de l'Afrique, constituerait «le meilleur partenaire» pour l'Espagne, a souligné le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (Cipa), Abdelwahab Ziani, à cette occasion. Les deux pays ambitionnent d'étendre leur coopération au-delà du secteur des hydrocarbures sur lequel reposait l'essentiel de leurs échanges. Le domaine des hydrocarbures est considéré, jusqu'à présent, comme étant l'épine dorsale de la coopération économique entre les deux parties, a rappelé le président de la Cipa. Cette coopération devrait être désormais durable et basée sur une vision à long terme, à travers la mise en place de projets de partenariat, en matière d'industrialisation et de développement local des activités de production, a-t-il souhaité. D'autres interventions ont afflué dans le même sens et mis l'accent sur la nécessité d'une coopération équilibrée. «Il ne faudrait pas considérer l'Algérie comme un simple marché de consommation, mais un véritable partenaire et travailler dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique», a indiqué le président du Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (Ceimi), Kamel Moula. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, prometteur par excellence, avant que le Covid-19 ne le paralyse, a été mis en exergue. Sa relance est au programme. Les entreprises espagnoles ont été invitées à y prendre part. Le marché national offre un large éventail aux investisseurs. Ceux-ci pourront également tirer profit des nombreuses opportunités de travail offertes sur le marché national, notamment dans le domaine de l'énergie solaire et de l'agriculture, pour lesquels les Espagnols possèdent l'expérience requise, a-t-il souligné, au même titre que l'industrie métallurgique, sidérurgique, l'agroalimentaire, les finances...Que dit-on côté espagnol? La coopération entre les entreprises espagnoles et algériennes est en mesure de jouer un rôle important dans la reprise économique des deux pays, a déclaré le président de la Confédération espagnole des entreprises, Antonio Garamendi, qui a appelé à intensifier les efforts pour diversifier les projets d'investissement en Algérie dont le volume s'est élevé, en 2018, à plus de 318 millions d'euros. Plus de 550 sociétés mixtes algéro-espagnoles opèrent en Algérie, d'après les chiffres fournis par l'attachée commerciale de l'ambassade d'Espagne en Algérie, Victoria Laso de la Vega. Le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne s'est élevé à près de 7 milliards de dollars, dont 3 milliards de dollars d'exportations algériennes, constituées essentiellement d'hydrocarbures, en 2019.