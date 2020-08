Le blogueur et activiste, Chamseddine Laâlami, dit Brahim, a été remis, hier, en liberté par le tribunal de Bordj Bou Arréridj après avoir purgé sa peine. C’est ce que nous avons appris d’un communiqué du Comité national pour la libération des détenus (Cnld), publié sur sa page Facebook. Cette association de défense des détenus composée de plusieurs avocats, a affirmé que le détenu en question a été relâché après avoir été condamné hier à deux mois de prison ferme par la cour d’appel de Bordj Bou Arréridj. Le communiqué du Cnld précise que «Brahim avait été placé sous mandat de dépôt le 3 juin dernier, après avoir été présenté par devant le procureur du tribunal de Bordj Bou Arréridj puis le juge d’instruction en comparution immédiate.» La même source rappelle que Brahim avait été arrêté le

2 juin devant la cour de Bordj Bou Arréridj alors qu’il distribuait des coufins d’aides aux familles démunies. Il avait été au lendemain de son arrestation, condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de première instance. Le procureur avait demandé de confirmer cette condamnation lors du procès en appel. Il était poursuivi pour diffamation, où il a bénéficié de relaxe, ainsi que pour outrage à corps constitué (police), outrage à corps constitué (justice) et atteinte et outrage à un agent en plein exercice de ses fonctions. Brahim Laâlami est pour rappel l’un des premiers Algériens à exprimer son refus du 5e mandat de Bouteflika, et il avait également appelé à manifester.