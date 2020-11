Les travaux de réhabilitation et de modernisation des hôtels publics Amraoua, Lalla Khadîdja et Belloua avancent à un rythme relativement appréciable. Malgré les retards accusés par le passé, le chantier au niveau de l’hôtel Belloua avance bien. C’est ce qui ressort de la visite sur les lieux de la délégation de l’APW de Tizi-Ouzou, pour s’enquérir de l’avancement des travaux de réhabilitation de ces bijoux touristiques que recèle la capitale du Djurdjura. Un appel a ainsi été lancé aux hautes autorités du pays pour booster les chantiers permettant à la wilaya d’augmenter ses capacités d’hébergement et améliorer son offre touristique en matière de qualité. Au chapitre de la visite, la délégation a fait une première escale au niveau de l’hôtel Amraoua qui est, incontestablement, la plus importante infrastructure touristique de la wilaya. Sur le chantier, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Bien au contraire, selon le président de l’APW par intérim, le constat est alarmant puisque aucune entreprise n’est sur le chantier. Le taux d’avancement des travaux quant à lui n’a atteint que 10% en cinq ans. À noter que cet hôtel situé sur les hauteurs de la ville de Tizi Ouzou a été mis à l’arrêt en 2015 pour subir des travaux de réfection et d’amélioration. Le chantier a été confié à une entreprise italienne, mais celle-ci déposera le bilan quelques mois plus tard. Bizarrement, aucun avis d’appel d’offres n’a été lancé durant plusieurs années pour remplacer l’entreprise. Il aura fallu attendre 2019 pour reprendre les travaux. Cependant, au niveau des hôtels Lala Khadîdja et Belloua, les nouvelles sont meilleures. Sur les chantiers, le taux d’avancement est jugé appréciable, ce qui fait que les responsables de l’entreprise réalisatrice ont fait savoir que la fin des travaux est prévue pour le 12 janvier 2021. Sur les lieux, le président de l’Assemblée populaire de wilaya a ainsi regretté que la fermeture des hôtels publics ait eu lieu en 2015 paralysant ainsi l’ensemble du secteur du tourisme au niveau de la wilaya. Les retards accumulés sont « intolérables », notamment pour les hôtels Amraoua et Tamgout. Toujours dans l’optique de l’amélioration de l’offre touristique de la wilaya et l’augmentation de ses capacités d’hébergement, les pouvoirs publics ont accéléré les travaux de réalisation au niveau de l’hôtel «Le bracelet d’argent » d’Ath Yenni où les travaux sont terminés et l’hôtel devaient être remis en activité jeudi dernier. Enfin, il est à rappeler que la wilaya de Tizi Ouzou recèle un potentiel énorme en matière de tourisme avec ses monts et ses plages. Ces infrastructures hôtelières sont vitales pour toute activité durant toutes les saisons. Hélas, actuellement, seuls quelques hôtels privés semblent résister à la monotonie ambiante. À Tigzirt, ville touristique par excellence, seules les brasseries de ses hôtels permettent de continuer à survivre financièrement. Une présence insignifiante en matière d’hébergement parce que les visiteurs préfèrent de loin l’option de location d’appartements en vogue ces dernières années.