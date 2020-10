La victime est une jeune fille de 19 ans. Chaïma qui habitait Réghaïa, dans la banlieue est d'Alger, a été violée avant d'avoir la gorge tranchée et d'être brûlée vive par son meurtrier qui s'est débarrassé du corps calciné dans une pompe à essence à Thénia. Le corps a été retrouvé, vendredi dernier, et l'enquête ouverte a permis l'arrestation de l'auteur présumé. Selon le témoignage de la mère de la victime, citée par des sites électroniques, l'auteur du crime serait un repris de justice, qui avait déjà tenté de violer sa victime en 2016. Chaïma avait à l'époque déposé plainte auprès de la police. En pleurs, la mère de Chaïma raconte que sa fille était sortie pour payer une facture de téléphone. À l'extérieur, elle a croisé le montre humain qui en a profité pour l'enlever et la conduire vers une ancienne station-service de Thénia où il l'a violée et torturée avant de la brûler vive. Ce n'est qu'après plusieurs jours que le corps a été découvert. Le coupable a été arrêté et a reconnu les faits. Ses parents demandent justice en appliquant la peine capitale contre le coupable.