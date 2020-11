Il était là, seul dans le box des accusés. Abdelmoumène Khalifa, en prison depuis 13 ans déjà (6 ans en Grande-Bretagne), a pris un sérieux coup de vieux. L'homme, 54 ans, en paraît bien plus avec un corps maigrichon et des cheveux dégarnis. Derrière le masque chirurgical qu'il porte, ses yeux paraissent démesurés dans un visage aux joues creuses et au teint terne. Hier, appelé à la barre de la salle d'audience 1 du tribunal criminel près la cour de Blida où s'est ouvert pour la troisième fois, le procès d'El Khalifa Bank, l'ancien golden boy semblait déterminé à se défendre «bec et ongles» pour retrouver la liberté. Et c'est ce qu'il a fait en répétant à chaque fois que face à «la justice de la nouvelle Algérie», les choses ont beaucoup changé. Tout au long de l'audition, la présidente de la séance va poser des questions précises à l'accusé pour dérouler le film du grand scandale d'El Khalifa bank. Il ne s'agissait certes plus d'aller dans le détail, comme cela a été fait lors des deux premiers procès, mais de s'arrêter sur les faits à charge contre l'accusé.

«L’enquête était celle de la Issaba»

Abdelmoumène Khalifa raconte alors comment il a créé, au début des années 90 après des études de pharmacie, ses deux premières entreprises de médicaments et explique la raison pour laquelle il avait décidé de changer complètement de créneau en optant pour El Khalifa Bank en 1995 et Khalifa Airways en 1998. Pour l'accusé, à cette époque-là l'Algérie vivait une grave crise économique et le FMI encourageait le secteur des services. «Tout a été fait dans les normes», assure l'accusé qui réfute le fait d'avoir recouru à de faux actes ayant permis de gager des propriétés de la famille pour l'obtention d'un crédit de plus de 95 milliards de centimes auprès de l'agence BDL de Staouéli. Il récuse également l'accusation qui a fait état de l'obtention de l'acte de constitution d'El Khalifa Bank alors que les associés n'avaient pas libéré le capital de la société. Pour Abdelmoumène Khalifa, le défunt notaire Rahal, condamné également dans cette affaire, avait bien expliqué que la procédure a été respectée. Mieux, Abdelmoumène Khalifa rappelle au juge qu'il n'aurait pas pu obtenir son registre du commerce s'il n'avait pas obtenu auparavant le quitus du trésor public confirmant le dépôt du capital. La juge ne polémiquera pas longtemps avec Abdelmoumène Khalifa mais lui rappellera cependant que Djamel Guelimi (qui comparaît libre après avoir purgé sa peine comme la quinzaine d'accusés dans ce procès), son ami d'enfance et voisin dont le père a été associé à la création de la banque et qui est, lui-même devenu par la suite, le bras-droit d'Abdelmoumène Khalifa, était clerc chez le notaire Rahal. Elle lui rappellera également que Issir Idir, son ex- directeur des crédits, occupait le même poste à la BDL de Staouéli au moment où il avait obtenu son prêt de 95 milliards cts. Ces rappels qui allaient tisser doucement la charge d'association de malfaiteurs, pour laquelle est poursuivie Abdelmoumène Khalifa, vont faire réagir ce dernier. «Nous avons respecté la réglementation. Certes, les actes de propriété étaient faux mais je ne les avais jamais vu de ma vie. Nous avions soumis des obligations financières pour obtenir le crédit. Lors de l'enquête judiciaire, ils se sont basés sur les 11 écritures entre sièges pour affirmer l'existence d'un énorme trou financier et que soi-disant je me servais dans la caisse de la banque sans fournir aucun document. C'était un complot!». «Qui avait intérêt?» a demandé alors la juge et Abdelmoumène Khalifa de lâcher «l'ancien régime. On était contre le second mandat et à cette époque-là le régime ne reculait devant rien pour fomenter une affaire à quiconque se mettait en travers de leur chemin». Sa langue dénouée, l'accusé veut dire tout ce qu'il a sur le coeur. «Le 25 février 2003, Mohamed Djellab est venu prendre ma place. Il ne figurait pas sur la liste des administrateurs ni celle des assermentés. Il a été désigné par l'ex-président Bouteflika lors d'une réunion restreinte qu'il a tenue avec ses collaborateurs proches et non pas par la banque centrale» explique l'ex- P-DG d'El Khalifa bank ne manquant pas de dire, un peu plus tard en répondant aux questions du procureur général, que «Mohamed Djellab a été gracieusement remercié pour le travail accompli à El Khalifa Bank».

«Entre crédits et dépôts, j’ai laissé plus de 10 000 milliards cts dans la caisse»

Questionné sur l'énorme trou constaté dans la caisse principale d'El Khalifa Bank et dans au moins huit agences ainsi que les aveux des directeurs de ces filiales faisant état de sortie d'argent en contrepartie de bout de papiers signés par le P-DG, l'accusé reste dans la même stratégie de défense soutenant que les conspirateurs de ce complot n'ont pas manqué de faire pression sur les directeurs d'agences. «Ces derniers sont passés devant un conseil de discipline où ils ont subi des pressions. Vous allez entendre leur témoignage, aujourd'hui, et ils vont confirmer mes dires. Tout ceci n'est qu'une histoire montée de toutes pièces et j'en veux pour preuve le rapport de l'inspection menée à l'époque de l'administrateur. Il est affirmé que dans l'agence de Chéraga, le trou financier n'était que de 10 000 DA. L'agence de Chéraga est le siège de la direction générale et sa caisse se confond avec la caisse principale d'El Khalifa Bank. Une confusion qui prouve que tout est inventé. Il y a en plus le fait qu'il a été fait état de francs français, suisses...alors que cette monnaie n'existait plus en 2003» Très sûr de lui, Abdelmoumène Khalifa soutient que sa banque n'était pas en faillite lorsqu'on a décidé de la fermer. «Il y avait 9 000 milliards cts de dépôts et 1 000 milliards cts de crédits et aucun trou», a lâché l'accusé. La présidente de la séance va débattre ensuite avec l'accusé des 10 contrôles effectués par la Banque centrale en lui citant de multiples violations relevées dont la non-fiabilité des informations communiquées ou encore le non-respect du taux de risque dans l'octroi des crédits. Pour l'ex-P-DG de la banque «il s'agit là de l'instruction de la Issaba qui ne prenait en compte que les failles sans citer toutes les progressions réalisées». Concernant les transferts de grosses sommes à l'étranger qui ont, faut-il le rappeler, permis à l'ancien golden boy, d'acquérir de luxueux biens à l'étranger, ce dernier est formel «tout est faux. Les autorités judiciaires en Grande-Bretagne et en France ont enquêté avec moi pendant 4 ans pour cette charge de blanchiment d'argent avant de m'innocenter totalement. J'ai bénéficié d'un non-lieu». Sur plusieurs autres questions, Abdelmoumène Khalifa va répondre de manière claire.

Le parquet parle d’un déficit de 10 900 milliards cts trouvé dans la caisse principale par les experts financiers

En premier sur les gros dépôts des entreprises publiques leurrées par un taux d'intérêt très élevé (19 à 24%), mais aussi par des «hommes» de l'accusé qui ont été chargés d'approcher les premiers gestionnaires. L'accusé nie et explique juste que sa banque offrait des facilités et un meilleur service que les autres. Il parlera à ce propos des cartes de fidélité pour les clients qualifiées à tort, selon lui, d'avantages «on a voulu fermer la banque. On a nommé un liquidateur 4 mois après sans aucune raison. Ce qui s'est passé le 25 février 2003 est un véritable drame. Avant la venue de l'administrateur, pas une seule entreprise ne s'était plainte». Il reconnaît par la suite avoir sponsorisé les clubs avec 30 milliards cts juste pour promouvoir le sport. La carte de thalassothérapie? Un dossier qu'il n'a pas géré, quant à la master Card, El Khalifa Bank n'était qu'un représentant pour la commercialisation. Lorsque le procureur général prend la parole, ce dernier va revenir sur des faits précis. Après avoir détaillé l' «entourloupe» utilisée par Abdelmoumène Khalifa afin d'obtenir son acte constitutif et son crédit de la BDL de Staouéli, le parquet parle d'un déficit de 10 900 milliards cts trouvé dans la caisse principale par les experts financiers qui ont établi ce trou sur la base de pièces comptables. Pour l'accusation, c'est ce qui explique la fuite de l'accusé le 21 février 2003. Abdelmoumène Khalifa se défend affirmant qu'il n'avait pas fui, mais était en détention en Grande-Bretagne. Préférant ne pas tergiverser, le procureur cite les aveux des «hommes» qui étaient proches de l'accusé et qui ont tous affirmé que le P-DG se servait directement dans la caisse de la banque tels que Chachoua, Réda Abdelwahab ou encore Mir Sid Ahmed, un inspecteur d'El Khalifa Bank qui avait déclaré avoir été interdit par le P-DG de faire son travail. Le procureur a rappelé le crédit de 900 millions de l'employée Benouis qui avait prétendu avoir remboursé personnellement Abdelmoumène Khalifa, ce dernier dément formellement. La révélation de Ghers, le directeur de l'agence Khalifa d'Oran sur le 1% de commission qui a été donné aux directeurs des Opgi a aussi été démenti par l'accusé ainsi que le défilement des hautes personnalités dans son bureau dont avait parlé sa secrétaire Iouaz Nadjia. À ce propos précisément, Abdelmoumène Khalifa va dire «ce sont des histoires d'une certaine époque dans lesquelles il ne faut pas se perdre». Le procureur ne va certes, pas citer les largesses dont ont bénéficié les hautes personnalités de l'époque, mais ne manquera pas de rappeler les enveloppes de 5 000 francs données aux 60 journalistes qui ont assisté à la fête organisée en l'honneur de l'Olympique de Marseille, le salaire de 150 000 DA de Maâmar Djabour ou encore la voiture et les 500 millions cts donnés à Mme Hamiani afin de démon-trer à l'accusé que l'argent coulait à flots. Le procès s'est poursuivi, hier, avec l'audition d'autres accusés.